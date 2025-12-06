میزان دفعات اهدای خون در سال بین ۳ الی ۴ مرتبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون در یک برنامه تلویزیونی پاسخگوی سوالات مردم بوده است.
وی در این برنامه سازمان انتقال خون ایران را تنها متولی تأمین خون و فرآورده در کشور دانست که و وظیفه دارد خون اهدایی را بعد از انجام آزمایشات لازم و غربالگری و تهیه انواع فرآوردهها در اختیار بیماران قرار دهد.
وی اهدا کنندگانی که بدون چشمداشت و با انگیزههای خداپسندانه و انسان دوستانه خون اهدا میکنند و کارکنان سازمان انتقال خون را دو سرمایه مهم این سازمان دانست و گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که کارکنان بتوانند با توانمندی و شایستگی کار خود را انجام دهند. فرایند تأمین خون و فرآورده کار بسیار تخصصی و علمی است و سازمان با بیش از ۵۰ سال سابقه این مأموریت را دارد به خوبی انجام میدهد.
قره باغیان با تاکید بر اهمیت اهدا کنندگان کافی، آزمایشهای لازم بر روی انواع خون و فرآورده و تضمین تهیه خون با کیفیت و کمیت مناسب مطابق استانداردهای سازمان انتقال خون کشور گفت: لازمه این کارها داشتن پرسنل شاداب و پای کار و تجهیزات استاندارد است. در مراکز سازمان نیاز به باز سازی و تأمین تجهیزات جدید و بهتر دیده شدن زحمات کارکنان وجود دارد. باید اختلاف بین پرداختیها و تأمین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان به حداقل برسد و دانشگاههای علوم پزشکی در نظر آورند که سازمان جزئی از نظام سلامت کشور است و توسعه سازمان انتقال خون پشتیبان توسعه نظام سلامت است.
وی میزان قابل قبول دفعات اهدای خون در سال را ۳ تا ۴ بار اعلام کرد و افزود: ۴۵۰ میلی لیتر خون در هر بار اهدا گرفته میشود و امکانات یا برنامهای برای کمتر کردن این مقدار وجود ندارد و تحت هیچ شرایطی هم در هر بار اهدای خون بیش از این مقدار گرفته نمیشود.
یکی دیگر از سوالات در مورد زمان فعال بودن مراکز بود که مدیرعامل سازمان انتقال خون در این مورد توضیح داد: تا وقتی که تعداد مناسبی از اهدا کننده در مراکز اهدا وجود داشته باشد کارکنان به نحوی مدیریت میشوند که در مرکز حضور داشته باشند.
وی همچنین در مورد همراه داشتن کارت ملی برای اولین بار اهدای خون و اعتبار کارتهای دارای شماره ملی مثل پاسپورت و گواهی نامه در دفعات بعدی مراجعه توضیح داد.
قره باغیان در مورد شلوغی مراکز و اعتراض اهدا کنندگان گفت: گرچه سایت نوبت دهی فعال است ولی در ساعات شلوغی مرکز هنوز صف بندی وجود دارد و کمبود کارکنان مراکز و زمان بندی نامناسب مراجعه به خاطر ترافیک توسط اهدا کنندگان سبب طول کشیدن زمان اهدای خون میشود.
وی تاکید کرد: در انتقال خون حق با اهدا کننده است و باید تلاش کنیم رضایت آنان جلب شود و مشکلات به حداقل برسد. همچنین در نظر داریم کانکسهای اهدای خون را نیز گسترش دهیم. نیروهایی که به دانشگاههای علوم پزشکی داده میشود، اول نیازهای مراکز درمانی و دانشگاهها را تأمین میکند و اگر مازاد بماند به ما میدهند.
چارت تشکیلاتی ما مشابه وزارت بهداشت و دانشگاهها بزرگ نشده و نیازها را به وزارت بهداشت اعلام کردهایم. امیدواریم کمک شود تا هم در استخدام نیروهای جدید و هم خرید خدمت و جذب نیروهای طرحی کمک بیشتری به این سازمان شود. وی تاکید کرد: سازمان انتقال خون برای تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی نیاز به توسعه پرسنلی و زیر ساختی دارد.
سازمان انتقال خون با وجود محدود ماندن تعداد کارکنان و توسعه نیافتن مراکز و تجهیزات، تحت هر شرایطی خون را تأمین کرده است و به همین دلیل رؤسای دانشگاهها میگویند: این سازمان نیاز به تقویت بیشتر ندارد و دارد کارش را انجام میدهد. در حالی که هر توسعه تخصصی در مراکز درمانی نیاز به توسعه متناظر برای مراکز اهدای خون دارد. از مدیران استانی خواستهام وقتی بیمارستانی در استان افتتاح میشود با مستندات به دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه کنند و اعلام کنند که چه نیازهایی دارند تا بتوانند خون مورد نیاز این مرکز درمانی را تهیه کنند.
پیگیری افزایش حقوق و درآمد کارکنان
مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به نداشتن درآمد زیاد برخلاف دانشگاههای علوم پزشکی، تاکید کرد: کارانه از در آمد به دست میآید که سازمان انتقال خون از آن بی بهره است.
کارکنان ما خودشان را با کارکنان دانشگاهها مقایسه میکنند و میبینند که تفاوت پرداختی زیادی دارند و کار در انتقال خون برایشان جذابیت را از دست میدهد و به کارهای دیگری جذب میشوند که تأمین معاش بهتری داشته باشد. برای اینکه قادر باشیم نیروهای سازمان را حفظ کنیم باید فوقالعاده خاص را برای سازمان برقرار کنند و این افزایش در حکم همکاران دیده شود. همکاران سازمان برنامه و بودجه باید به اهمیت حیاتی سازمان انتقال خون واقف شوند و رقم نه چندان بزرگ فوقالعاده خاص را در نظر بگیرند.
تجهیزات فرسوده و اولویت بندی مراکز برای تجهیز با توجه به نیاز و کارکرد آنها
وی همچنین در خصوص پلاسما گفت: پلاسمای درمانی که برای بیمارستانها ارسال میشود وظیفه حاکمیتی ما است و پلاسمای صنعتی که برای پالایشگر فرستاده میشود جزو وظیفه حاکمیتی سازمان انتقال خون نیست. برای همکاری در نظارت بر مراکز خصوصی جمعآوری پلاسما نقش آموزشی داریم و اگر سازمان غذا و دارو بخواهد میتوانیم در نظارت هم به آن سازمان کمک کنیم. نگاه من این است که باید پلاسما به اندازه کافی برای تأمین داروهای مشتق از پلاسما تهیه شود.
وی در مورد چالش تغییر فرهنگ اهدای داوطلبانه خون در اثر رواج اهدای همراه با پرداخت برای پلاسما در مراکز خصوصی گفت: تا کنون به مورد مستندی بر نخوردهام ولی از مراکز استانها خواستهام با مستندات اگر مراکز پلاسما به اهدای داوطلبانه دارد آسیب میزند به ما بگویند تا در موردش اقدام کنیم.
