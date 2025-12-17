به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، ضمن اعلام ضرورت آمادگی مراکز انتقال خون استان تهران برای مواقع بحران گفت: به همین منظور در نظر داریم علاوه بر مرکز جامع اهدای خون وصال شیرازی، تعداد دیگری مرکز اهدای خون در تهران ایجاد کنیم که توانمندی انجام آزمایشهای غربالگری روی خونهای اهدایی، تهیه فراوردههای سلولی و پلاسمایی، گروه بندی خونهای اهدایی و پخش این فرآوردهها برای مراکز درمانی استان تهران را داشته باشند. در کنار این مراکز باید تعدادی پایگاه اهدای خون هم وجود داشته باشد تا بتوانند در قسمت جذب اهدا کنندگان و افزایش آمار اهدای خون شهر تهران نیز فعالتر شوند.
وی در مورد مزیت این برنامه توسعهای گفت: با این کار علاوه بر افزایش مراکز توانمند برای مواقع بحران و برآوردن نیاز استان تهران، سرعت خون رسانی به مراکز درمانی نیز افزایش مییابد و حمل و نقل و دریافت خون از مراکز پخش خون راحت تر، سریعتر و با فاصله کمتر انجام میشود.
قره باغیان تاکید کرد: در حال حاضر پایگاه تهران از نظر نیروی انسانی به شدت در مضیقه است اما به دنبال راهکارهایی برای جذب نیرو و بهبود وضعیت معیشتی همکاران هستیم.
وی در مورد تجهیزات ضروری مراکز جدید گفت: تجهیزات لازم مثل یخچال مخصوص بانک خون، فریزرهای مخصوص نگهداری محصولات پلاسمایی، سانتریفیوژهای یخچال دار و بلاست فریزرها باید خریداری شود و در اختیار مراکز جدید قرار گیرد و سازمان برای تأمین بودجه این تجهیزات برنامهریزی خواهد کرد و با صرفهجویی در بعضی موارد دیگر این کار انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: پیشبرد این برنامه، عملکرد مستندی برای ما است که بتوانیم بر مبنای آن بودجه و امکانات بیشتری را برای فرایندهای جاری و آینده سازمان جذب کنیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون هدف اصلی این برنامه را تأمین فراوردههای سلولی و پلاسمایی سالم و کافی در هنگام بحران دانست و افزود: در ارتباط با اهدای خون و افزایش آمار آن، به دو پیش شرط نیاز است: سرمایه اصلی اهدا کنندگان خون و آمادگی جامعه برای این کار نجات بخش شرط اول است و شرط دوم فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات ضروری و کارکنان کافی برای خدمت رسانی و جذب اهدا کنندگان که در پی فراخوان و اطلاع رسانی است و ما بیشتر در این بخش مشکل داریم.
وی ضمن ابراز تأسف از عدم تناسب رشد و توسعه سازمان انتقال خون با گسترش نظام سلامت و توانمندی تخصصی مراکز درمانی گفت: مراکز درمانی بدون توجه به ضرورت همگامی مراکز اهدای خون که حمایت کننده نظام سلامت هستند توسعه یافته در حالی که مراکز اهدای خون از نظر امکانات، فضای فیزیکی و تجهیزات و کارکنان توسعه نیافته است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون اذعان کرد: به گونهای که وقتی در شهرستانها تصمیم گرفته میشود تا بیمارستان جدیدی در بخش خصوصی یا دولتی، تختهای فعال و بخشهای تخصصی و فوق تخصصی ایجاد شود یا گسترش یابد (مثل بخشهای درمان بیماران مبتلا به سرطان، پیوند، جراحیهای قلب باز)؛ توجهی به نیاز به مصرف خون و تأمین آن نمیشود در حالی که همه چیز از جمله پرسنل، فضا، پزشک، تجهیزات و سایر جزئیات در نظر گرفته میشود و این سبب میشود که یک دفعه مراکز اهدای خون ما در مقابل کار انجام شده قرار گیرند و ناچار گسترش این مراکز جدید و نیازهای آن را هم حمایت کنند. بدون اینکه از قبل آمادگی داشته باشند یا کارکنان، تجهیزات، فرایند تهیه خون و فرآورده و اقلام مصرفی و فضا و تجهیزات ضروری تأمین شده باشد و به این ترتیب با چالش مواجه میشویم و به انتقال خون کشور فشار وارد میشود چون برای مدیریت این چالش از شبکه ملی خون رسانی کمک میگیریم و این نیاز جدید را پاسخ میدهیم.
وی اضافه کرد: از سویی باید در نظر بگیریم که برخی از بیماران نیازمند به خون مصرف کننده مستمر فراوردههای ما هستند مثل بیماران تالاسمی ماژور که نیاز مستمر به گلبول قرمز دارند یا مبتلایان به سرطان که تداوم رادیوتراپی و شیمی درمانی آنان درگرو تأمین پلاکت است. در نظر بگیرید وقتی مراکز پیوند و حراجیهای پیچیده یا تروما گسترش یابد و انتقال خون دیده نشود میتواند خدمت رسانی به این عزیزان را دچار خدشه کند.
قره باغیان با اشاره به مسئله سالمندی در کشور گفت: با افزایش شمار سالمندان نیاز به خون و فرآورده برای درمان نیز رو به افزایش و از سوی دیگر شمار جوانان داوطلب اهدای خون نیز رو به کاهش است که برای مدیریت این چالش سازمان انتقال خون در حال برنامهریزی است. اگر تعامل و همکاری بین دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز اهدای خون صورت نگیرد، ممکن است درمان بیماران خدشه دار شود.
قره باغیان تاکید کرد: همفکری و تعامل میان این دو نهاد ضروری است. دانشگاههای علوم پزشکی برای انجام هرگونه کار جدید یا گسترش کار تخصصی، ضرورت وجود انتقال خون را باید به عنوان تأمین کننده خون در کنار خود در نظر بگیرند و سازمان برنامه و بودجه نیز باید بودجه گسترش و افزایش فعالیتهای سازمان انتقال خون ایران را در نظر داشته باشد که در کنار گسترش خدمات نظام سلامت برای درمان بیماران، سازمان انتقال خون هم متناسب آن باید توسعه یابد تا بتواند خون و فرآورده مورد نیاز بیماران را در اسرع وقت تأمین کند.
وی با تاکید بر اهمیت تعامل و همکاری مستمر مراکز انتقال خون و دانشگاههای علوم پزشکی گفت: برای احساس این ضرورت انتقال خون استانها باید در تعامل تام با دانشگاههای علوم پزشکی استان خود بوده و هر نوع گسترشی در حوزه درمان را در نظر داشته و در آن حضور داشته باشند.
قره باغیان در پایان افزود: مکاتبهای نیز با دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام شده است که دانشگاهها قبل از گسترش فعالیتهای مراکز درمانی که نیاز به خون و فرآورده دارد حتماً انتقال خون کشور را در جریان بگذارند که برای تأمین نیازهای جدید و افزایش فرآوردهها بتوانیم آماده شویم.
