به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اعلام کرد: «طرح دانا» از روز شنبه برای افرادی که قصد دارند دوره طرح خود را در مراکز پژوهشی بگذرانند و واجد شاخص‌های علمی مورد تأیید وزارت بهداشت باشند، اجرا می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط برخورداری از حمایت مالی «طرح دانا»، تصریح کرد: فارغ‌التحصیلانی که معدل بالای ۱۷ و دست‌کم یک مقاله علمی دارند، می‌توانند تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان از حمایت‌های طرح دانا بهره‌مند شوند تا بتوانند کیفیت تحقیقات خود را ارتقا دهند.

افشین افزود: در این طرح، به محض ارائه طرح پژوهشی، ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. در صورت انتشار مقاله در مجلات چارک اول (Q۱)، ۱۰۰ میلیون تومان دیگر و برای مقاله دوم نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت مالی در نظر گرفته شده است. همچنین برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان به پژوهشگران پرداخت خواهد شد.

او با اشاره به معنای نام این طرح گفت: دانا به‌معنا درمانگران اثرگذار و نوآور ایران است و با هدف حفظ و تقویت چرخه جهش علمی در حوزه پزشکی طراحی شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ممتاز کشورهای پیشرفته در تولید مقالات حوزه پزشکی، اجرای طرح دانا می‌تواند به استمرار رشد علمی ایران و ارتقای جایگاه جهانی پژوهشگران ایرانی کمک شایانی کند.