حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر شایعات منتشرشده در رسانهها درباره نبود تجهیزات امدادی پیشرفته در استان را تکذیب کرد و گفت: استان مازندران در شرایط بحرانی کنونی از کمکهای مؤثر دولت ترکیه برخوردار بوده است.
وی همچنین به جزئیات عملیات هوایی و امدادی انجامشده اشاره کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در پی شایعات اخیر درباره تجهیزات امدادی استان، توضیحاتی را ارائه داد و اعلام کرد: برخلاف اطلاعات نادرستی که در برخی رسانهها منتشر شده، استان مازندران در حال حاضر فاقد هواپیماهای آبپاش سنگین و پهپادهای شناسایی برای عملیاتهای امدادی و آتشنشانی است.
محمدی در ادامه افزود: با این حال، لازم به ذکر است که دولت ترکیه در شرایط بحرانی کنونی به طور مؤثر به استان مازندران کمک کرده است. این کمکها شامل ارسال دو فروند هواپیمای آبپاش سبک برای لکهگیری آتشسوزیها و یک فروند بالگرد برای پشتیبانی از عملیات بوده است.
وی همچنین توضیح داد که در روزهای سوم و چهارم عملیات، نیروهای امدادی ترکیهای با ۳۸ سورتی پرواز و مجموعاً ۱۸ ساعت پرواز، در عملیات لکهگیری آتشسوزیها در استان مازندران مشارکت داشتند.
محمدی تصریح کرد: بهطور کلی، مجموعاً ۴۱۹ سورتی پرواز در مدت ۲۸ ساعت توسط یگان امداد هوایی نیروهای مسلح و هلالاحمر انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران تأکید کرد که تنها باید به اطلاعات رسمی و دقیق توجه شود و از انتشار شایعات و اخبار نادرست جلوگیری شود.
نظر شما