به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در روستای «الیت» مازندران با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای امدادی، نظامی، انتظامی و داوطلبان مردمی، از پایان عملیات اصلی اطفای حریق در این منطقه خبر داد. او با اشاره به شرایط خاص جنگل‌های قدیمی، تاکید کرد که با وجود پایان عملیات اطفای حریق، همچنان احتمال شعله‌ور شدن کنده‌ها و برگ‌های انباشته وجود دارد و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست باید به صورت مستمر در منطقه حضور داشته باشند.

وی در ادامه به نقش مؤثر نیروهای محلی و داوطلبان اشاره کرد و گفت: هموطنان از سراسر کشور به صورت داوطلبانه در عملیات مشارکت داشتند و خوشبختانه در حوزه تغذیه و پشتیبانی مشکلی وجود نداشت.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور همچنین از همکاری‌های مستمر دستگاه‌های امدادی نظیر آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس خبر داد و افزود: این واحدها به صلاحدید استاندار مازندران در منطقه باقی خواهند ماند تا لکه‌گیری‌ها به طور کامل انجام شود.

ساجدی‌نیا درباره استفاده از تجهیزات هوایی و زمینی نیز اظهار کرد: از هواپیماهای آبپاش، بالگردها و تجهیزات زمینی مانند آتش‌پوف و ابزارهای دستی برای اطفای حریق استفاده شد. همچنین نیروهای کوهنورد و صخره‌نورد با تجهیزات سبک در نقاط صعب‌العبور عملیات انجام دادند.

وی در ادامه از حمایت‌های بین‌المللی نیز یاد کرد و گفت: دولت ترکیه روز گذشته دو فروند هواپیمای آبپاش و یک بالگرد برای کمک‌رسانی اعزام کرد. هرچند به دلیل شرایط جوی و محدودیت پرواز، امکان استفاده کامل از این تجهیزات فراهم نشد، اما این اقدام ارزشمند، نشان‌دهنده همبستگی و دوستی میان ملت‌ها است.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی در خصوص احتمال بارندگی در روزهای آینده، افزود: با این حال، تا زمانی که استاندار مازندران پایان رسمی عملیات را اعلام نکند، نیروها در منطقه باقی خواهند ماند و مراقبت‌ها ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از تلاش‌های بیش از ۶۰ سازمان عضو ستاد ملی مدیریت بحران قدردانی کرد و گفت: این همبستگی ملی و بین‌المللی، الگویی ارزشمند در مدیریت بحران محسوب می‌شود