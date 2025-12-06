پیش بینی افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا در قم

محمدجواد ترابیان کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های جوی اعلام کرد: طی روزهای شنبه و یک‌شنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم رخ خواهد داد.

وی افزود: از روز دوشنبه شرایط جوی نیمه ابری تا ابری و غبارآلود خواهد شد و در ارتفاعات استان بارش پراکنده همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود، همچنین روز سه‌شنبه با غبار صبحگاهی و افزایش تدریجی ابر، احتمال بارش پراکنده و وزش باد وجود دارد.

وی با اشاره به روند دمای قم عنوان کرد" طی روزهای شنبه و یک‌شنبه دما روند افزایشی خواهد داشت، اما با ورود به روز جمعه تا دوشنبه ۱۷ آذر به دلیل افزایش پایداری جو، وزش باد در بیشتر ساعات آرام خواهد بود که این موضوع موجب انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان می‌شود.

ترابیان تأکید کرد: شهروندان به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی، در ساعات اوج غبار و آلاینده‌ها از فعالیت‌های خارج از منزل پرهیز کنند و استفاده از ماسک‌های استاندارد توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم در پایان گفت و افزود: با ادامه پایداری جو و کاهش جابجایی هوا، انتظار می‌رود کیفیت هوا طی روزهای آینده به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی استان با شرایط ناسالم همراه شود و شهروندان باید برنامه‌ریزی لازم برای کاهش مواجهه با آلاینده‌ها را در دستور کار قرار دهند.