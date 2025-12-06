  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

پایداری نسبی جو در گلستان تا چهارشنبه؛ افزایش دما در نیمه شرقی استان

پایداری نسبی جو در گلستان تا چهارشنبه؛ افزایش دما در نیمه شرقی استان

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: جو استان تا چهارشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و با وجود افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده، بارش مؤثری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

ملیحه معقولی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل الگوهای جوی اظهار کرد: امروز شنبه و فردا یکشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار است و طی این مدت تنها افزایش مقطعی ابر و پدیده غبار در برخی مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ۴۸ ساعت آینده روند افزایشی دما به‌ویژه در نواحی شرقی استان ادامه خواهد داشت.

معقولی همچنین از عبور امواج کم‌دامنه طی روز دوشنبه خبر داد و گفت: با ورود این امواج، شاهد افزایش ابر در گلستان خواهیم بود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

به گفته کارشناس هواشناسی گلستان، تا روز چهارشنبه بارش مؤثری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

بر اساس اعلام هواشناسی، کردکوی با سه درجه سردترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بود و آق‌قلا با ۲۰ درجه گرم‌ترین شهر استان ثبت شد. همچنین دمای حداقل گرگان صبح امروز سه درجه گزارش شده و حداکثر دمای پیش‌بینی‌شده برای امروز ۱۸ درجه خواهد بود.

کد خبر 6679372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها