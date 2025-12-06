پایداری نسبی جو در گلستان تا چهارشنبه؛ افزایش دما در نیمه شرقی استان

ملیحه معقولی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل الگوهای جوی اظهار کرد: امروز شنبه و فردا یکشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار است و طی این مدت تنها افزایش مقطعی ابر و پدیده غبار در برخی مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ۴۸ ساعت آینده روند افزایشی دما به‌ویژه در نواحی شرقی استان ادامه خواهد داشت.

معقولی همچنین از عبور امواج کم‌دامنه طی روز دوشنبه خبر داد و گفت: با ورود این امواج، شاهد افزایش ابر در گلستان خواهیم بود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

به گفته کارشناس هواشناسی گلستان، تا روز چهارشنبه بارش مؤثری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

بر اساس اعلام هواشناسی، کردکوی با سه درجه سردترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بود و آق‌قلا با ۲۰ درجه گرم‌ترین شهر استان ثبت شد. همچنین دمای حداقل گرگان صبح امروز سه درجه گزارش شده و حداکثر دمای پیش‌بینی‌شده برای امروز ۱۸ درجه خواهد بود.