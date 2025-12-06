  1. استانها
حفاظت از منابع آب و خاک اولویت برنامه‌ریزی‌های توسعه قرار گیرد

شهرکرد-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: حفاظت از منابع آب و خاک باید در اولویت نخست برنامه‌ریزی‌های توسعه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح شنبه در همایش روز جهانی خاک، با اشاره به نقش کلیدی خاک در سلامت انسان و پایداری منابع طبیعی، اظهار کرد: تغییر کاربری‌های ناپایدار، خشکسالی‌های متوالی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و فرسایش شدید خاک، زیست‌بوم استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: حفاظت از منابع آب و خاک باید در اولویت نخست برنامه‌ریزی‌های توسعه قرار گیرد و اسناد توسعه‌ای استان بر پایه توان بوم‌شناختی و ظرفیت‌های واقعی تدوین شده است.

رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: حمایت از پروژه‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و بهره‌برداری پایدار از اراضی از جمله اقداماتی است که در این زمینه صورت می‌گیرد.

رمضانی بر ضرورت همکاری دانشگاهیان، کشاورزان، دستگاه‌های اجرایی و مردم برای پایبندی به اصول توسعه پایدار تأکید کرد و یادآور شد: آینده استان نه‌تنها به حجم سرمایه‌گذاری‌ها بلکه به کیفیت تصمیم‌ها و میزان احترام به ظرفیت‌های طبیعی وابسته است.

وی عنوان داشت: امیدواریم چهارمحال و بختیاری بتواند به الگویی ملی در مدیریت پایدار خاک و منابع طبیعی تبدیل شود.

