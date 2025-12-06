به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح شنبه در همایش روز جهانی خاک، با اشاره به نقش کلیدی خاک در سلامت انسان و پایداری منابع طبیعی، اظهار کرد: تغییر کاربریهای ناپایدار، خشکسالیهای متوالی، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و فرسایش شدید خاک، زیستبوم استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: حفاظت از منابع آب و خاک باید در اولویت نخست برنامهریزیهای توسعه قرار گیرد و اسناد توسعهای استان بر پایه توان بومشناختی و ظرفیتهای واقعی تدوین شده است.
رئیس مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری افزود: حمایت از پروژههای آبخیزداری، آبخوانداری و بهرهبرداری پایدار از اراضی از جمله اقداماتی است که در این زمینه صورت میگیرد.
رمضانی بر ضرورت همکاری دانشگاهیان، کشاورزان، دستگاههای اجرایی و مردم برای پایبندی به اصول توسعه پایدار تأکید کرد و یادآور شد: آینده استان نهتنها به حجم سرمایهگذاریها بلکه به کیفیت تصمیمها و میزان احترام به ظرفیتهای طبیعی وابسته است.
وی عنوان داشت: امیدواریم چهارمحال و بختیاری بتواند به الگویی ملی در مدیریت پایدار خاک و منابع طبیعی تبدیل شود.
