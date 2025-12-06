حفاظت از خاک کلید سلامت شهرها و احیای دشت شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در همایش روز جهانی خاک با تاکید بر اهمیت خاک بهعنوان سرچشمه حیات و نقش آن در سلامت جسم و روان انسان اظهار کرد: خاک علاوهبر تثبیت گیاه، عناصر حیاتی را برای فرایند فتوسنتز فراهم میکند.
وی تصریح کرد: سلامت انسان بهطور مستقیم به کیفیت خاک و تغذیه وابسته است و آلودگی یا کمبود عناصر در خاک میتواند منجر به بیماریهای جسمی و روانی شود.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری شعار امسال روز جهانی خاک را «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» عنوان کرد و افزود: ایجاد پوشش گیاهی دائمی و توسعه باغات بهترین راهکار برای جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ چرخه آب است.
بهرامی یادآور شد: در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۵۰ هزار هکتار باغ وجود دارد که نیمی از آن در حوزه زایندهرود واقع شده و نقش مهمی در پایداری منابع آبی ایفا میکند.
وی با تاکید بر ضرورت گسترش باغات در حوزه کارون و اجرای طرحهای احیای دشت شهرکرد بیان داشت: افت شدید سطح آب زیرزمینی این دشت میتواند حیات شهرکرد را تهدید کند.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پیشنهاد شده بخشی از عوارض تغییر کاربری زمینها به احیای دشت اختصاص یابد تا با مشارکت دستگاههای اجرایی، منابع طبیعی و شهرداری، پروژههای پخش سیلاب و احیای خاک عملیاتی شود.
بهرامی ادامه داد: خاکهای استان به دلیل عمق کم و قرار گرفتن در مناطق شیبدار بسیار آسیبپذیرند و حفاظت از آنها باید در اولویت برنامههای توسعهای قرار گیرد.
نظر شما