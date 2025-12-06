کارت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۸ آذر منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در ۳۹ شهرستان‌ برگزار خواهد شد.

فرایند برگزاری آزمون از ساعت ۰۸:۰۰ (هشت صبح) آغاز و دَرب های ورود به جلسه امتحان در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا همه متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَرب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای پرینت در دسترس خواهد بود. متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ (نام خانوادگی نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی) کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد، لازم است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کند.

چنانچه به اطلاعات مندرج در بندهای ۸ و ۹ (تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی) معترض است می‌تواند حداکثر تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد (برای متقاضیان استفاده از سهمیه بنیاد شهید، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است حداکثر تا قبل از تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کند تا درصورت تأیید توسط ارگان مربوطه سهمیه برای آنان اعمال شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهد شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.

تذکر مهم در خصوص سهمیه ایثارگران: متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران بوده‌اند و سهمیه درخواستی آنان از سوی ارگان مربوط مورد تایید قرار نگرفته، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، علت عدم تایید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری کنند.

در صورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است ضرورت دارد در روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس اطلاعات جدول شماره ۲ مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کند:

- چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ (جنس، معلولیت و شدت معلولیت) معترض است.

تبصره: اگر داوطلب خواستار اعمال بند ۶ (معلولیت و شدت معلولیت) و یا تغییر شدت معلولِیت است، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت کرده و به واحد رفع نقص تحویل دهد تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

- چنانچه عکس روی کارت متقاضی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۴» به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

- چنانچه شماره داوطلب چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

یادآوری های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۰۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه صبح) بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۰۸:۰۰ (هشت صبح) آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، دستگاه ریموت کنترل، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۶- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ت» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، داوطلبان می توانند نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

۱۰- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام کنند. بدیهی است درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

جدول شماره ۱ شامل شهرستان محل برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا و جدول شماره ۲ شامل آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.