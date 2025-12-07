آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ صبح روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ و با توجه به آمار ثبت‌نام کنندگان منحصراً در شهر تهران برگزار می‌شود.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

متقاضیان شرکت در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و…) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای «سهمیه ایثارگران، تاریخ فارغ‌التحصیلی، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی» کارت شرکت در آزمون مشاهده شد، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا قبل از تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

در صورتی که نسبت موارد ذیل تفاوتی مشاهده شد ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص در دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره به آدرس تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود مراجعه شود:

- چنانچه نسبت به بند «جنس» معترض هستید.

- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله؛ فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاری آزمون مراجعه شود و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود، در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی براساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.

تذکر مهم در خصوص سهمیه: متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری کنند.

آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون

نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در واحد رفع نقص دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره به آدرس تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود مستقر خواهد شد.

یادآوری‌های مهم

برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

تذکر: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح (هشت و سی) شروع می‌شود.

درب ورودی ِحوزه های امتحانی رأس ساعت ۸:۰۰( هشت) بسته خواهد شد، لذا متقاضیان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن، یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، رفتار خواهد شد.

به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آید.

حوزه‌های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند، بنابراین تاکید می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.