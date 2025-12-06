به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رمضان قدیروف رهبر چچن، مردم اوکراین را به ایستادگی علیه سیاستهای جنگ طلبانه دولت ولودیمیر زلنسکی برای ادامه جنگ با روسیه فراخواند.
وی خطاب به مردم اوکراین گفت: به خیابانها بیایید و نظر خود را اعلام کنید. فرزندان شما در حال کشته شدن هستند. پس قدم جلو بگذارید و صدای خود را به گوش جهانیان برسانید.
این مقام چچنی افزود: اسیران اوکراینی، اغلب درخواست میکنند که به کشورشان بازگردانده نشوند، زیرا از جان خود میترسند.
خبرگزاری تاس، اظهارات قدیروف را واکنش به هدف قرار گرفتن چچن توسط اوکراین ارزیابی کرد.
باوجود تلاشهای آمریکا برای ایجاد صلح در اوکراین، دولت زلنسکی بر تداوم جنگ با روسیه اصرار دارد. واشنگتن به کییف هشدار داده که در صورت تداوم رویکردهای جنگ طلبانه، حمایت از این کشور را کنار خواهد گذاشت.
