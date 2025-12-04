‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الرساله نت، پوتین که به هند سفر کرده است، پس از گفت‌وگو با India today گفت: «گاهی می‌گوئیم می‌توانیم درباره این موضوع بحث کنیم، اما نمی‌توانیم آن را بپذیریم».

پوتین جزئیات اختلافات را مشخص نکرد، اما دو محور اصلی همچنان باقی است: سرنوشت مناطق اشغالی اوکراین و تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف.

او تأکید کرد که نیروهای اوکراینی باید از شرق دونباس عقب‌نشینی کنند، حتی از مناطقی که هنوز در کنترل آن‌هاست و در غیر این صورت روسیه این مناطق را با زور پس خواهد گرفت.

گفت‌وگوهای پنج‌ساعته پوتین با استیو ویتکاف بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت

یوری اوشاکوف، مشاور ارشد کرملین با بیان اینکه مذاکرات به «راه حل و سازشی» منجر نشد، افزود: دستاوردهای میدانی اخیر روسیه موقعیت این کشور را در میز مذاکره تقویت کرده است.

ترامپ پس از نشست پوتین با ویتکاف و کوشنر اعلام کرد: مذاکرات «به‌طور معقول خوب» بوده، اما نتیجه‌گیری زودهنگام است، زیرا «برای رقص دو طرف زمان لازم است».

در مقابل، وزیر خارجه اوکراین پوتین را به «اتلاف وقت جهان» متهم کرد و سفیر اوکراین در واشنگتن گفت: کشورش نیازی به وعده‌های روسیه ندارد.

این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بار دیگر تأکید کرد که هیچ زمینی واگذار نخواهد شد و هر توافقی باید شامل تضمین‌های امنیتی جدی باشد.

او گفت: جهان اکنون فرصت واقعی برای پایان جنگ را احساس می‌کند، اما این روند باید با فشار بر روسیه همراه باشد.

در همین حال، رسانه‌های اروپایی از نگرانی رهبران فرانسه، آلمان و فنلاند نسبت به مذاکرات آمریکا خبر دادند.

نشریه آلمانی «اشپیگل» مدعی شد: در یک کنفرانس تلفنی محرمانه، امانوئل ماکرون هشدار داده است که احتمال دارد آمریکا به اوکراین در موضوع اراضی «خیانت» کند.

بر اساس این گزارش، فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان و الکساندر استاپ، رئیس جمهوری فنلاند نیز نسبت به خطرات پیش‌روی زلنسکی هشدار داده‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده و اکنون حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین در اختیار روسیه است.

طی هفته‌های اخیر، نیروهای روسی با وجود تلفات سنگین، پیشروی آهسته را در جنوب شرق اوکراین داشته اند.



