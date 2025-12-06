روزنامه اسپانیایی: سرنوشت زلنسکی به مویی بند است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی Rebelion گزارش داد که گمانه زنی‌ها در خصوص آینده سیاسی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سایه رسوایی فساد داخلی در این کشور تشدید شده به طوری که به این پرونده به عنوان نقطه آغاز پایان زلنسکی نگاه می‌شود.

در این گزارش آمده است، در سایه تداوم جنگ و بعد از گذشت چهار سال از درگیری که عملاً اوکراین بازنده آن است مشروعیت زلنسکی به مویی بند است.

بر اساس این گزارش زلنسکی پس از استعفای رئیس دفترش، آندره یرماک، که به اعتقاد نویسنده در برهه‌ای حساس در اوکراین رخ داد، وعده بازنگری کامل در دولت خود را داده است.

در عین حال در این گزارش ابراز تردید شده که این بازنگری بتواند زلنسکی را نجات دهد و برعکس، می‌تواند سقوط او را تسریع کند. روزهای آتی برای زلنسکی سرنوشت ساز است و استعفاهای جدید می‌تواند باعث نابودی او شود.