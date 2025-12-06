به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فرمانده ارتش اوکراین امروز شنبه در سخنانی ادعا کرد: کشور ما به سپر اروپا در برابر تجاوز روسیه تبدیل شده است. رویارویی باید با استفاده از پهپادها و موشک‌ها به عمق خاک روسیه کشیده شود.

این مقام نظامی اوکراین مدعی شد: بدون ارتش ما، هیچ تضمین امنیتی در آینده وجود ندارد و ما چاره‌ای جز ایستادگی نداریم.

این در حالیست که ساعاتی پیش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق شد طی شب گذشته ۱۱۶ پهپاد اوکراینی را ساقط کند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که نیروهای پهپادی این کشور مواضع نیروهای اوکراینی را در ساحل رودخانه دنیپر هدف قرار دادند.

همچنین یک منبع نظامی روس اعلام کرد که نیروهای این کشور مرکز فرماندهی نیروهای مرزی اوکراین در محور سومی را هدف قرار دادند.