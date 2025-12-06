  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

هیئت حضرت موسی بن جعفر (ع) زنجان از مادران شهدا تجلیل کرد

زنجان- به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، آیینی باشکوه در هیئت حضرت موسی بن جعفر (ع) احمدیه زنجان برگزار و طی آن از مادران شهدا تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، آئینی باشکوه در هیئت حضرت موسی بن جعفر (ع) احمدیه زنجان برگزار شد.

در این مراسم، مقام والای مادران شهدا مورد تکریم قرار گرفت و با حضور جمعی از عزاداران و اعضای هیئت امنا، لوح تقدیر به خانم عباسی، مادر شهید منصور محمدی، و خانم فریده بهرام‌پور، مادر شهید محمدرضا فروغی‌راد اهدا گردید.

این اقدام نمادی از پاسداشت ایثار و فداکاری مادرانی است که فرزندان خود را در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن تقدیم کرده‌اند.

تجلیل از مادران شهدا در چنین شبی، پیوندی عمیق میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد کرد. مراسم شام غریبان حضرت ام‌البنین (س) که خود مادر چهار شهید کربلا بود، بهترین فرصت برای یادآوری جایگاه مادران شهید در جامعه اسلامی است.

این بزرگداشت نشان داد که یاد و نام شهدا و خانواده‌های آنان همواره در قلب مردم زنجان زنده است و قدردانی از آنان، استمرار فرهنگ مقاومت و ایمان در نسل‌های آینده خواهد بود.

