تداوم فعالیت مراکز آموزشی کرمانشاه در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اطلاعیه‌ای رسمی، با اشاره به دستورالعمل‌های ملی و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد تعطیلی مدارس تنها در شرایطی اعمال می‌شود که دست‌کم ۲۰ درصد دانش‌آموزان و معلمان یک مدرسه به دلیل ابتلاء به عفونت‌های تنفسی شایع فصل از جمله سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا غیبت داشته باشند. بر این اساس، در صورت تحقق این شرایط، مدرسه به مدت پنج روز که معادل دوره کمون بیماری است تعطیل خواهد شد.



در ادامه این اطلاعیه آمده است که در هفته گذشته بسیاری از مدارس استان کرمانشاه در وضعیت تعیین‌شده برای تعطیلی قرار نداشتند، اما با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم مدیران استانی، تعطیلی پیشگیرانه به منظور کنترل زنجیره انتقال بیماری اجرا شد. با احتساب تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته و تعطیلی‌های اعمال‌شده در این هفته، مجموع تعطیلی مدارس استان به ۹ روز رسیده که این مدت زمان تقریباً دو برابر دوره کمون بیماری محسوب می‌شود.



دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرده است بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش عمده مبتلایان به آنفلوانزا پیش از آغاز تعطیلات علائم بیماری را داشته‌اند و بر همین اساس انتظار می‌رود آثار و نتایج مثبت تعطیلات پیشگیرانه در هفته جاری به‌صورت ملموس مشاهده شود.



در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است که در ایام تعطیلی مدارس، کلاس‌های خصوصی و همچنین تجمعات عمومی نظیر مراسم عزا و عروسی تعطیل نبوده‌اند و رعایت ناقص توصیه‌های بهداشتی از جمله استفاده نکردن از ماسک و عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند روند کنترل بیماری را با اختلال مواجه کند.



این دانشگاه با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از تعطیلات پیشگیرانه و استمرار روند نظارت‌های بهداشتی، آغاز فعالیت مراکز آموزشی در هفته آینده را تصمیمی منطقی و مبتنی بر شواهد علمی دانسته است. همچنین اعلام شده مراقبت‌های لازم توسط آموزش‌وپرورش و مراقبین سلامت مدارس ادامه خواهد داشت و در صورت افزایش موارد ابتلاء، اقدامات مقتضی و متناسب با شرایط اتخاذ می‌شود.



در ادامه اطلاعیه آمده است که در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، خوشبختانه در استان کرمانشاه شاهد افزایش ناگهانی و شدید موارد بیماری نبوده‌ایم و روند اپیدمی به‌صورت تدریجی در حال طی شدن است. تفاوت تعداد روزهای تعطیلی استان کرمانشاه با برخی استان‌های همجوار نیز به همین علت و بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک هر منطقه بوده است.



در پایان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر اینکه سلامت مردم به‌ویژه دانش‌آموزان همواره در صدر اولویت‌های این دانشگاه قرار دارد، بر لزوم همکاری خانواده‌ها، مدیران مدارس و دانش‌آموزان در رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامت عمومی تأکید کرده است.