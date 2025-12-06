اعتراف آمریکا به شکست پروژه تغییر نظام در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تام باراک فرستاده ویژه ترامپ به سوریه در گفتگو با نشریه نشنال مدعی شد که دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از هیچ روندی برای تغییر نظام در ایران حمایت نمی‌کنند بلکه خواهان دستیابی به راهکارهای منطقه‌ای هستند.

وی با اعتراف به تلاش‌های مداخله جویانه آمریکا در ایران گفت که واشنگتن ۲ بار برای تغییر نظام در ایران تلاش کرد و نتیجه نگرفت. باراک گفت که این مسائل باید به کشورهای منطقه سپرده شود و چنین اقدامی عاقلانه تر است.

باراک مدعی شد که دولت آمریکا تمایل دارد به یک توافق با تهران دست پیدا کند. وی در عین حال برای توافق با ایران پیش شرط تعیین کرد و گفت که تهران باید جدیت از خود نشان داده و دست از حمایت از نیروهای منطقه‌ای اش بردارد.

وی درباره سوریه نیز گفت که آمریکا شاهد یک فرصت واقعی برای توافق میان دمشق و رژیم صهیونیستی بر سر مرزها و مناطق امن و بعد از آن حرکت به سمت عادی سازی روابط است.

باراک اضافه کرد، تجربه عراق جزو تجربه‌های شکست خورده آمریکا است و نباید تکرار شود. مداخله در این کشور با کشته شدن صدها هزار نفر و ترک عراق به پایان رسید. واشنگتن الگوی فدرالی را در عراق پیاده کرد، یک دولت مرکزی در بغداد و یک نظام کردی در اقلیم مملو از نفت، این اقدامات باعث تجزیه شد همانطور که در یوگسلاوی سابق صورت گرفت. آمریکا سه تریلیون دلار هزینه کرد و ۲۰ سال در یک دوره تاریخی فاجعه بار درگیر بود اما بدون دستاورد ماند.

وی گفت که ایران بعد از تحولات صورت گرفته در منطقه در قبال حزب الله، حماس و یمن ایستادگی شدیدی در خصوص عراق می‌کند.