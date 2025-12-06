  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

اعتراف آمریکا به شکست پروژه تغییر نظام در ایران

اعتراف آمریکا به شکست پروژه تغییر نظام در ایران

فرستاده ویژه ترامپ به سوریه اعتراف کرد که تلاش های آمریکا برای تغییر نظام در ایران شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تام باراک فرستاده ویژه ترامپ به سوریه در گفتگو با نشریه نشنال مدعی شد که دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از هیچ روندی برای تغییر نظام در ایران حمایت نمی‌کنند بلکه خواهان دستیابی به راهکارهای منطقه‌ای هستند.

وی با اعتراف به تلاش‌های مداخله جویانه آمریکا در ایران گفت که واشنگتن ۲ بار برای تغییر نظام در ایران تلاش کرد و نتیجه نگرفت. باراک گفت که این مسائل باید به کشورهای منطقه سپرده شود و چنین اقدامی عاقلانه تر است.

باراک مدعی شد که دولت آمریکا تمایل دارد به یک توافق با تهران دست پیدا کند. وی در عین حال برای توافق با ایران پیش شرط تعیین کرد و گفت که تهران باید جدیت از خود نشان داده و دست از حمایت از نیروهای منطقه‌ای اش بردارد.

وی درباره سوریه نیز گفت که آمریکا شاهد یک فرصت واقعی برای توافق میان دمشق و رژیم صهیونیستی بر سر مرزها و مناطق امن و بعد از آن حرکت به سمت عادی سازی روابط است.

باراک اضافه کرد، تجربه عراق جزو تجربه‌های شکست خورده آمریکا است و نباید تکرار شود. مداخله در این کشور با کشته شدن صدها هزار نفر و ترک عراق به پایان رسید. واشنگتن الگوی فدرالی را در عراق پیاده کرد، یک دولت مرکزی در بغداد و یک نظام کردی در اقلیم مملو از نفت، این اقدامات باعث تجزیه شد همانطور که در یوگسلاوی سابق صورت گرفت. آمریکا سه تریلیون دلار هزینه کرد و ۲۰ سال در یک دوره تاریخی فاجعه بار درگیر بود اما بدون دستاورد ماند.

وی گفت که ایران بعد از تحولات صورت گرفته در منطقه در قبال حزب الله، حماس و یمن ایستادگی شدیدی در خصوص عراق می‌کند.

کد خبر 6679369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      9 1
      پاسخ
      دولت آمریکا بطور کامل در خدمت رژیم صهیونیستی است، مردم بدبخت آمریکا نمی دانند دارند به چه کسانی مالیات می دهند.
    • جمهور ملت IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      فریب این صحبت ها را نباید خورد درست مثل مذاکره صادقانه ی ایران اسلامی و مذاکره خبیث انه آمریکا در فصل ششم آن که حمله کردند و ملت و نظام را زدند ، یک خبری هست باید این دفعه ما حمله ی پیش دستا نه کنیم و این یعنی موشک جواب موشک و یا چیزی که عوض داره ، گله ندارد آمریکای خبیث
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باید سیاسیون عبرت بگیرند باید راه نفوذ را بست بانهایت بی حیایی اقدامات خود را اعلم میکنند که عراق تجزیه کردیم هدف آنست درایران وترکیه هم اقدام میکنند تنها راهی که سد اقدامات امپریالیسم میشود وحدت همه ادیان چه سنی شیعی ووادیانهای دیگر وزبانهای اقوام ایران را از گزند دشمنان جلوگیری میکند این ماموریت باید توسط رسانه ها انجام بشود بدنبال شایعه سازی نباشند
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      پروژه های تخیلی آمریکا ( تغییر نظام )دیگر به فنا رفته ، خود آنها هم فهمیده اند که از أین غلط ها فقط در فیلم های هالیودی ، با استفاده از تکنیک‌های تلویزیونی می توانند فیلم آن را نشان دهند ، والا در میدان ،،سربازا آمریکایی مثل سگ کتک خورده ، از جنگ با شیر مردان ایرانی فرار میکنند
    • زخ IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آخه آمریکا تمام منابع وثروت خودش صرف بی عقلی های رئیس جمهور ومجلس آمریکا میشه بیچاره آمریکایی‌ها صهیونیست ها برای اونا تصمیم میگیرن آمریکایی ها هیچ کاره اند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها