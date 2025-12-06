ایتالیا: اروپا باید مستقل باشد و بتواند از خود دفاع کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سایه راهبرد جدید آمریکا که از سوی کاخ سفید طی روز گذشته اعلام شد گفت که اتحادیه اروپا باید مسئولیت دفاع از خود را بدون تکیه بر نیروهای خارجی به دوش بکشد.

وی اضافه کرد که روابط آمریکا و اروپا متشنج نیست و آنچه که در مواضع ترامپ آمده بیانگر مناقشات میان دو طرف از مدت‌ها قبل است.

ملونی بیان کرد: شما تا چه حد در دفاع از منافعتان جدی هستید؟ آمریکایی‌ها قدرت دفاع از منافعشان را دارند و اروپا نیز باید این گونه باشد. دفاع اروپا به صورت مستقل از خود هزینه دارد اما آزادی سیاسی قاره اروپا را تضمین می‌کند. اروپا باید بداند اگر می‌خواهد قدرتمند باشد باید خودش تصمیم بگیرد و به دیگران تکیه نکند.