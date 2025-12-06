  1. بین الملل
اذعان آمریکا به شکست تحرکات واشنگتن علیه گروههای مقاومت عراق

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به شکست تلاش های واشنگتن علیه مقاومت در عراق اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به شکست تلاش های واشنگتن علیه مقاومت در عراق اذعان کرد.

وی از اینکه دولت عراق تسلیم فشارهای کاخ سفید برای مسدود کردن دارایی های حزب الله و انصارالله نشده است، ابراز ناامیدی کرد.

او مدعی شده است که آمریکا از بغداد انتظار دارد که اقدامات عملی علیه گروههای مسلح(مقاومت) اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما از عقب نشینی عراق از تصمیم مسدودسازی دارایی های حزب الله لبنان و حوثی ها(انصارالله یمن) ناامید شدیم.

وی ادعا کرد: این گروهها برای منطقه و جهان خطرناک هستند و تمام کشورها باید اطمینان حاصل کنند که خاکشان از سوی این گروهها برای اهداف آموزشی یا جمع آوری پول یا دست یابی با سلاح یا انجام حملات استفاده نمی شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تداوم فشار واشنگتن بر عراق برای محدود کردن گروههای مقاومت دم زد و مدعی شد که این گروهها خطری برای منافع آمریکا و عراق هستند.

