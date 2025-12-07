پیام طبرسی متخصص بیماریهای عفونی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: هماکنون موارد آنفلوآنزا در کشور رو به افزایش است و شمار بیماران بدحال و بستری رشد یافته است.
وی افزود: در حال حاضر واکسن آنفلوآنزا در کشور به مقدار کافی وجود ندارد و موجودی قبلی نیز مصرف شده است؛ بنابراین مؤثرترین راه جلوگیری از ابتلاء، رعایت نکات بهداشتی است.
ماسک، فاصلهگذاری و پرهیز از حضور در اماکن شلوغ
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شستوشوی منظم دستها، اجتناب از تماس نزدیک با افراد بیمار و پرهیز از مراجعه غیرضروری به بیمارستانها بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: افراد پرخطر و گروههای پر ریسک بهتر است در مکانهای شلوغ حاضر نشوند. تعطیلی مدارس نیز با هدف کاهش مواجهه کودکان با ویروس انجام شد.
اگر واکسن پیدا شود، تا اسفند زمان باقی است
وی افزود: چنانچه افراد واکسن پیدا کنند، هنوز برای تزریق دیر نیست و تا پایان اسفند فرصت وجود دارد، اما با توجه به کمبود فعلی واکسن، تکیه اصلی باید بر کاهش مواجهه و رعایت بهداشت تنفسی باشد.
وی با اشاره به نقش تقویت سیستم ایمنی بیان کرد: تغذیه مناسب، کاهش استرس و خواب کافی هم میتواند احتمال بروز عفونت را کاهش دهد، اما مهمترین عامل، پیشگیری از تماس با ویروس است.
این متخصص افزود: ۹۰ درصد افراد مبتلا به آنفلوآنزا طی دو تا سه روز با استراحت، مایعات و مسکن در منزل بهبود پیدا میکنند و نیازی به داروی خاص ندارند و مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک در روزهای اول بیماری کاملاً بیفایده است و تأثیری در بهبود آنفلوآنزا ندارد.
چه کسانی نیاز به مراجعه پزشکی دارند؟
وی توضیح داد: در حدود ۱۰ درصد از بیماران ممکن است بیماری پیشرونده شود که در این شرایط مراجعه به پزشک و بیمارستان ضروری است و در چنین مواردی تصمیم برای تجویز دارو بر عهده پزشک است، اما آغاز مصرف آنتیبیوتیک از روز اول بیماری سودی ندارد.
