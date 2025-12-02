افزایش آنفولانزا؛ هشدار برای استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت اعلام کرد: با افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا در سراسر جهان، مسئولان بهداشت بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه تأکید کردند.

بر اساس این توصیه‌ها، گروه‌های پرخطر تا زمان عبور از پیک بیماری باید از حضور در اجتماعات خودداری کنند. همچنین در صورت بروز علائم عفونت‌های تنفسی یا آنفولانزا، توصیه می‌شود افراد تا زمان بهبودی در منزل مانده و استراحت کنند.

به شهروندان تأکید شده است که تا زمانی که میزان ابتلاء در کشور بالاست، هنگام حضور در مکان‌های شلوغ مانند مترو از ماسک استفاده کنند.

همچنین کارشناسان یادآور شدند که آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان آنفولانزا تأثیری ندارند، اما داروهای ضد ویروسی مؤثر برای آن موجود است.

در بخش دیگری از این توصیه‌ها آمده است: چنانچه فرزند یا دانش‌آموزی علائمی همچون تب، سرفه، بدن‌درد یا آبریزش بینی داشته باشد، باید از حضور او در مدرسه جلوگیری شود.

مسئولان بهداشت تأکید کردند که ۹۰ درصد موارد آنفولانزا خفیف بوده و بدون نیاز به داروی ضدویروسی، با کنترل تب و درد، مصرف مایعات و استراحت بهبود پیدا می‌کنند.