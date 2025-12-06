زنگ «خاک» در مدارس تربت جام نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستخواه صبح شنبه در مراسم زنگ خاک در شهرستان تربت جام اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی کشور آلودگی خاک است که بخش مهمی از آن ناشی از مصرف بیرویه سموم و کودهای شیمیایی است وبا وجود مشکلات ناشی از مالچهای پلاستیکی، به دلیل کاهش تبخیر، صرفهجویی در مصرف آب و کاهش هزینهها، کشاورزان ناچار به استفاده از این مالچها هستند لذا کشاورزان ملزم شدند پس از پایان دوره کشت مالچها را از سطح خاک جمعآوری کنند.
مدیر جهاد کشاورزی تربت جام ادامه داد: یکی از مشکلات مهم خاک فشردگی بستر بر اثر استفاده نادرست از ماشینآلات است، خوشبختانه کشتهای بدون شخم در شهرستان رواج یافته است و در این روش بذر بهصورت مستقیم در خاک قرار میگیردو ۵۰ درصد بقایای گیاهی به خاک برمی گردد.
وی ابراز کرد: میانگین فرسایش خاک در کشور سه برابر متوسط جهانی است و بهسادگی در حال از دست دادن این سرمایه ملی هستیم. امروز برای حفظ منابع خاک در کشور همه باید وارد عمل شوند.
در ادامه جواد دامن پاک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام نیز اظهار کرد: خاک به اندازه آب و هوا حیاتی است. فرسایش خاک در کشور هفت برابر بیشتر از متوسط جهانی است، این تهدیدات، خسارتهای اقتصادی سنگینی به کشور وارد میکند، وضعیت خاک در شهرستان تربت جام نگرانکننده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام افزود: پسماندها، پسابها و نخالهها تهدیدات بزرگی برای خاک هستند در شهر تربت جام فقط یک محل دفن زباله مجوز قانونی دارد و دیگر مکانها غیرمجاز هستند و در بسیاری از محلهای دفن زباله بویژه در روستاها ضوابط قانونی رعایت نمیشود.
همچنین هادی مجدی، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربتجام نیز اظهار کرد: فرسایش خاک در کشور یک تهدید جدی است ویکی از تهدیدات که مورد توجه قرار گرفته، فرسایش بادی است که نه تنها خاک را از بین میبرد، بلکه باعث انتقال ذرات ریز به جو و بروز مشکلات تنفسی و حتی بیماری میشود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربتجام افزود: فرسایش آبی در کشور باعث انباشته شدن خاکهای باکیفیت پشت سدها شده که نه تنها ظرفیت ذخیره سازی آب را کاهش میدهد، بلکه یکی از دلایل اصلی کاهش تولید انرژی در برخی از سدها شده است.
وی تصریح کرد: تغییرات اقلیمی، بارشهای رگباری و کاهش پوشش گیاهی، عواملی هستند که خاک را در معرض فرسایش قرار میدهند و این مسئله تهدیدی جدی برای امنیت غذایی است.
مجدی خاطرنشان کرد: برای مقابله با فرسایش خاک و کاهش روانآب ها برنامه کشت گیاهان مقاوم به خشکی و سازههایی به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش جذب آب داریم که نیازمند همکاری و مشارکت مردم و مسئولان است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربتجام خاطرنشان کرد: موجودات بسیار زیادی در خاک زندگی میکنند اما بسیاری از مردم از این موضوع غافل هستند، خاک تولید مواد غذایی میکند تا زندگی کنیم و قدر خاک را باید بدانیم و اگر خاک را آلوده کنیم با ما قهر میکند و نباید در خاک مواد سمی و آلوده بریزیم.
دارینی مدیر امور مدارس سما نیز اظهار کرد: انسان از خاک زاده میشود و به خاک برمی گردد و پایداری زندگی از وجود خاک است و باید قدر این نعمت خدادادی را بدانیم.
