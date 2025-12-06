به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به پیامدهای مستقیم آلودگی هوا بر سلامت انسان اظهار کرد: آلودگی هوا تنها یک چالش زیستمحیطی نیست، بلکه خطری ملموس برای سلامت عمومی است که مقابله با آن نیازمند همکاری همه دستگاهها و اقشار مختلف جامعه است.
وی با بیان اینکه بدون توجه به آموزشهای زیستمحیطی نمیتوان انتظار تغییر رفتار و کاهش آلودگی را داشت، افزود: رسانهها، مراکز آموزشی و گروههای مردمی نقش مهمی در ایجاد آگاهی و ترویج رفتارهای سازگار با محیط زیست دارند.
هاشمی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۴۰۴ درباره اهمیت حفظ محیط زیست و ضرورت توسعه انرژیهای پاک گفت: تأکید ایشان بر مصرف هوشمندانه انرژی و جلوگیری از تخریب محیط زیست، نقشه راه روشنی برای مدیران و شهروندان ترسیم کرده است تا مسئولیت حفاظت از محیط زیست را به یک فرهنگ پایدار تبدیل کنند.
مدیرکل محیط زیست قزوین در پایان تصریح کرد: سلامت مردم در اولویت نخست برنامههای محیط زیستی استان قرار دارد و دستیابی به هوای پاک تنها با مشارکت آگاهانه شهروندان، آموزش مستمر و تقویت باور عمومی نسبت به مسئولیتهای زیستمحیطی امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: امروز حفاظت از محیط زیست باید به یک رفتار اجتماعی نهادینهشده تبدیل شود و نباید آن را به یک شعار اداری تبدیل کنیم.
