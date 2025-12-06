  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

محمدی: عاملان تیراندازی شبانه در رودبار جنوب دستگیر شدند

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از دستگیری دو عامل تیراندازی شبانه در این شهرستان و کشف سلاح جنگی در مخفیگاه متهمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد محمدی، با تأکید بر برخورد قاطع با اقدامات مخل امنیت عمومی، گفت: پس از انتشار ویدئوی تیراندازی با سلاح جنگی در فضای مجازی، موضوع فوراً در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت و عوامل مرتبط شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: در ساعت ۲۳ مورخ ۳۰ آبان ماه گذشته و بنا بر گزارش نیروی انتظامی، موضوع انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن چند نفر اقدام به تیراندازی با سلاح جنگی کرده بودند، در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی با تشریح روند دستگیری افزود: پس از اعلام منابع محلی، بررسی ویدئوی منتشرشده، شناسایی عوامل دخیل در تیراندازی و اخذ دستورات قضائی لازم، عملیات مشترکی با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان برای دستگیری متهمان اجرا شد که طی آن، دو نفر در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

دادستان رودبار جنوب در ادامه با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک قبضه سلاح کلاشینکف کشف و ضبط شد.

محمدی، تأکید کرد: پرونده برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضائی در حال پیگیری است و دستگاه قضائی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی، بدون اغماض و به‌طور کاملاً قانونی برخورد خواهد کرد.

