خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با نزدیک شدن به چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مردم سراسر کشور خود را برای برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن آماده میکنند.
رویدادی که همواره بهعنوان نمایش اقتدار ملی و نماد همبستگی ایرانیان شناخته میشود و این حضور مردمی، بیش از هر چیز نشاندهنده پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای انقلاب و رهبری است و پیام وحدت را به جهانیان مخابره میکند.
در شرایطی که منطقه غرب آسیا درگیر تحولات سیاسی و امنیتی است، حضور مردم ایران در خیابانها نه تنها اهمیت داخلی دارد بلکه بازتابی گسترده در سطح جهانی مییابد.
این حضور پرشور، نقطه ثقل قدرت نرم ایران محسوب میشود؛ همان نیرویی که دستگاه دیپلماسی بر پایه آن میتواند با اطمینان و اقتدار بیشتری در عرصه بینالمللی ظاهر شود.
رسول شیخیزاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: یکی از ارکان اصلی هر نظام، مردم آن هستند و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این نقش بیبدیل مردم است که همواره در همه برههها بازدارنده و پشتیبان نظام بوده است.
وی افزود: مردم ایران در تمام مقاطع تاریخی، از آغاز انقلاب تا امروز، با حضور آگاهانه و مسئولانه خود توانستهاند بسیاری از بحرانهای داخلی و خارجی را پشت سر بگذارند و در عرصه بینالمللی نیز این حضور هر بار پیام قدرت ملی و انسجام اجتماعی را به جهان مخابره کرده است و نگاهها را به سمت توان ملی ایران جلب کرده است.
وی ادامه داد: امروز شرایط منطقه به گونهای است که قدرتهای بیگانه، به ویژه آمریکا و شرکای منطقهایاش، با حضور نظامی در منطقه سعی دارند معادلات را به نفع خود تغییر دهند و در چنین فضایی، دیپلماسی ایران نقش ویژهای در حفظ منافع ملی دارد، اما پشتوانه اصلی هر مذاکره و چانهزنی سیاسی در سطح جهانی، حضور مردم است.
شیخیزاده تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن میتواند قدرت چانهزنی تیم دیپلماسی کشور را افزایش دهد و زبان دیپلماسی ایران را در عرصه بینالمللی رساتر کند.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی هیچگاه از حمایت نظام و آرمانهای انقلاب دست نکشیدهاند، گفت: مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن همواره نشان دادهاند که وفاداریشان به استقلال کشور و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی، تزلزلناپذیر است و این حضور نه تنها نماد وحدت ملی، بلکه تکیهگاه اصلی دستگاه اجرایی و دیپلماسی برای پیشبرد اهداف ملی در شرایط پیچیده منطقهای محسوب میشود.
دولت و مجلس پاسخگوی نیاز مردم باشند
شیخیزاده در ادامه با اشاره به وظایف دستگاههای حاکمیتی در قبال خواستههای مردم، اظهار کرد: همانگونه که مردم با حضور پرشور خود دل نظام را گرم میکنند، انتظار دارند که دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز با ارائه راهکارهای عملی در حوزه اقتصادی، دلگرمی مردم را پاسخ دهند.
وی افزود: دستگاه اجرایی باید تسهیلگر امور اقتصادی و معیشتی باشد و با سیاستهای کارآمد، مسیر روانسازی مشکلات را در پیش گیرد و در کنار آن، قوه قضائیه مسئول است با فساد، اختلاس و کسانی که موجب تباهی اقتصاد کشور شدهاند برخورد جدی کند.
نماینده مجلس با انتقاد نسبت به برخی سوءمدیریتها در حوزه اقتصادی گفت: در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی قرار دارند، نباید افرادی که با سوءاستفاده از منابع ارزی و احتکار کالا، معیشت ملت را به بازی گرفتهاند، احساس امنیت کنند و برخورد با این افراد باید قاطع، سریع و بازدارنده باشد تا اعتماد عمومی به حاکمیت تقویت شود.
شیخیزاده همچنین نقش مجلس را در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت: مجلس باید با هموار کردن مسیر تصویب قوانین اقتصادی، زمینه کاهش فشار معیشتی بر مردم را فراهم کند و دغدغه مردم حل مشکلات اقتصادی است و این خواسته صادقانه ملت نباید میان مجادلات سیاسی فراموش شود.
وی افزود: هر سه قوه باید هماهنگ و همدل حرکت کنند تا بتوانند از شرایط سخت معیشتی عبور کنیم و این انتظار مردم است و افکار عمومی عملکرد مسئولان را با دقت رصد میکند.
اقدامات موثر اقتصادی انگیزه مردم برای مشارکت در صحنهای سیاسی را بیشتر میکند
وی گفت: هر اقدام مؤثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی میتواند انگیزه مردم را برای مشارکت بیشتر در صحنههای سیاسی و اجتماعی افزایش دهد.
این نماینده مجلس با تأکید بر تأثیر بینالمللی راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور میلیونی مردم نه تنها قدرت داخلی کشور را به رخ جهانیان میکشد، بلکه باعث میش
ود زبان دیپلماسی ایران در مذاکرات منطقهای و جهانی روانتر و بلندتر شود و کشورهای دیگر وقتی شاهد انسجام داخلی ملت ایران باشند، نگاه و رفتارشان در مذاکرات تغییر میکند و احترام بیشتری برای مواضع جمهوری اسلامی ایران قائل خواهند شد.
شیخیزاده خاطرنشان کرد: راهبرد موفق دیپلماسی کشور زمانی معنا دارد که پشتوانه مردمی داشته باشد، و این پشتوانه در ۲۲ بهمن به بهترین شکل ممکن نمایان میشود، آنگاه میتوان از حقوق ملت در سطوحی که شاید دستیابی دشوار باشد، دفاع کرد.
مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حامل پیام وحدت و انسجام است
وی گفت: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام وحدت، انسجام و وفاداری خود به آرمانهای انقلاب را بار دیگر به جهانیان نشان خواهند داد و این حضور نه فقط یک حرکت نمادین، بلکه سند پایداری ملت ایران و تکیهگاه اصلی نظام در برابر تمامی فشارهاست.
شیخیزاده با امیدواری نسبت به آینده تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، با انسجام و شور مردمی، میتواند نقطه عطفی در قدرت نرم ایران باشد و نقش مؤثری در تقویت دیپلماسی فعال و مطالبهگرایانه کشور ایفا کند.
وی تصریح کرد: مردم ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند و این حضور مستمر و خودجوش همواره ضامن امنیت، استقلال و پایداری کشور بوده است.
نماینده مردم قروه و بیجار در مجلس یادآور شد: دستگاه دیپلماسی کشور در این روزهای حساس، نیازمند پشتوانه مردمی است تا بتواند در مذاکرات و تعاملات منطقهای با قوت بیشتری حقوق ملت را مطالبه کند.
وی ادامه داد: امسال علیرغم همه چالشهای اقتصادی، مردم نشان خواهند داد که وفاداریشان به انقلاب نه وابسته به شرایط اقتصادی بلکه برخاسته از باور قلبی به استقلال و عزت ملی است و این حضور میلیونی در واقع پشتوانهای است که تیم مذاکرهکننده میتواند بر اساس آن با اقتدار سخن بگوید و از حقوق ملت دفاع کند.
وی افزود: انتظار مردم آن است که مسئولان کشور در سه قوه، پاسخ این وفاداری را با عمل و برنامه بدهند و دولت باید با تسهیلگری در مسیرهای اقتصادی و رفع موانع معیشتی گام بردارد، مجلس با تصویب قوانین مؤثر در حوزه اقتصاد به بهبود وضعیت مردم کمک کند و قوه قضائیه با فساد و رانتخواری برخوردی قاطع داشته باشد و برخورد با محتکران و سوءاستفادهکنندگان از ارزهای دولتی باید در اولویت قوه قضائیه قرار گیرد تا امید در دل مردم زنده بماند.
راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، همانند سالهای گذشته، نشانهای از زنده بودن آرمانهای انقلاب اسلامی و پیوند ناگسستنی ملت با نظام است.
حضور گسترده مردم در این رویداد سراسری نهتنها جلوهای از وحدت ملی، بلکه پیام قدرت نرم ایران در برابر فشارها و تحریمها خواهد بود، بلکه این تجمع عظیم، تکیهگاهی است برای مدیران و دیپلماتهای کشور تا در مذاکرات و تعاملات بینالمللی با اعتماد به حمایت مردمی، از حقوق ملت دفاع کنند.
ملت ایران بار دیگر ثابت خواهد کرد که صحنه دفاع از انقلاب محدود به میدان نبرد نیست؛ بلکه حضور آگاهانه در راهپیماییها، مشارکت در تصمیمسازیهای ملی و حمایت از نهادهای قانونی، بخش جداییناپذیر از مسیر پایداری و پیشرفت کشور است.
بیتردید، شور و شکوه حضور مردم در ۲۲ بهمن امسال، برگ دیگری بر دفتر افتخارات ملت ایران خواهد افزود و جهانیان را به تحسین انسجام و همبستگی ایرانیان واخواهد داشت.
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