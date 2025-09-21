  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

سردار موقوفه ای:

دستور ویژه برای پیگیری قتل خانوادگی ۵ نفره در رودبارجنوب کرمان صادر شد

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از صدور دستور ویژه برای پیگیری وقوع یک قتل خانوادگی پنج نفره در شهرستان رودبار جنوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای، یکشنبه شب گفت: پس از دریافت گزارش اولیه از وقوع یک درگیری خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، اختلافات خانوادگی علت اصلی این درگیری بوده که متأسفانه با استفاده از سلاح گرم پنج نفر به قتل رسیده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: دستور ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین این جنایت صادر شده و مأموران پلیس آگاهی با تمام توان در حال پیگیری موضوع هستند.

