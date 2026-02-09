خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی فرا میرسد که ایران یکی از سختترین دورههای تحریمهای بینالمللی را پشت سر میگذارد. با این حال، این انقلاب با تکیه بر دو عامل کلیدی امید مردم و توکل بر باورهای دینی همچنان پابرجاست.
ریشه این پایداری را میتوان در اعتقاد راسخ بسیاری از ایرانیان به ظهور امام زمان و آیندهای عدالتمحور جستجو کرد. این باور، منبعی همیشگی از امید و تابآوری در مواجهه با چالشها ایجاد کرده است.
استقامت در برابر فشارهای خارجی برای ایرانیان پدیدهای جدید نیست. تاریخ این سرزمین نشان میدهد که مردم آن بارها در شرایطی سختتر از امروز نیز مقاومت کردهاند. اکنون نیز ایران به عنوان یکی از معدود کشورهایی که در برابر سلطهطلبی جهانی ایستاده، همین ظرفیت تاریخی و تمدنی را به نمایش میگذارد.
این سالگرد، فرصتی است برای تأمل بر این مسیر پرفرازونشیب و نقش امید و پایداری در تداوم آن. دشمن به خوبی میداند اگر امید را از یک جامعه بگیرد، آن جامعه زمین گیر میشود و هر بلایی میتوان بر سر آن ملت فرود آورد.
دوگانه واقعیت اجتماعی و تصویر القا شده فضای مجازی
سعید دهنوی، مسئول سازمان فضای مجازی سراج در سیستان و بلوچستان و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش امید و ایستادگی در عبور جامعه از چالشها، گفت: تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که آنچه یک ملت را در بزنگاههای تاریخی حفظ میکند، صرفاً امکانات مادی نیست، بلکه باور به توان درونی، امید به آینده و ایستادگی در برابر فشارهاست.
وی با اشاره به شکاف میان واقعیت میدانی جامعه و تصویری که در فضای مجازی القا میشود، اظهار داشت: امروز جوان ایرانی در فضای مجازی با روایتی مواجه است که همهچیز را تیره، بنبستگونه و محکوم به شکست نشان میدهد، در حالی که واقعیت جامعه چیز دیگری است و بخشهای مختلف کشور از صنعت و تولید گرفته تا علم و پژوهش، در حال فعالیت هستند.
دهنوی با بیان اینکه ناامیدی به یک ابزار جنگی تبدیل شده است، تصریح کرد: دشمنان ایران به این نتیجه رسیدهاند که اگر امید یک ملت را هدف بگیرند، بدون جنگ نظامی میتوانند آن جامعه را دچار فرسایش کنند. به همین دلیل، پمپاژ یأس، تحقیر توان داخلی و القای ناتوانی ساختاری، بهصورت هدفمند در فضای مجازی دنبال میشود.
انتقاد و مطالبه گری بدون تسلیم شدن
مسئول سازمان فضای مجازی سراج سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه امید به معنای انکار مشکلات نیست، افزود: مردم و جوانان ایران میتوانند منتقد، معترض و مطالبهگر باشند، اما ناامیدی خط قرمز جامعه ایرانی است. پذیرش واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی، منافاتی با امید به اصلاح و پیشرفت ندارد.
وی ادامه داد: جوان ایرانی اگر اراده کند، مهارت بیاموزد و در حوزه تخصصی خود تلاش مستمر داشته باشد، میتواند هم به موفقیت فردی برسد و هم در حل مسائل کشور اثرگذار باشد. ظرفیتهای پیشرفت در کشور وجود دارد و بارها نیز در عمل ثابت شده است.
دهنوی ایستادگی را یک رفتار اجتماعی دانست و گفت: ایستادگی یعنی نپذیرفتن روایت تحقیر، یعنی تکیه بر مردم، خدا و توان ملی. جامعه ایرانی نشان داده است که اگرچه ممکن است دچار اختلافنظر شود، اما در لحظه تهدید، اختلافها را کنار میگذارد و یکپارچه در برابر دشمن میایستد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید در ایران یک احساس زودگذر نیست، بلکه یک سرمایه عمیق تمدنی است که در مقاطع مختلف تاریخی، بزرگترین مانع در برابر پروژههای فروپاشی نرم و جنگ روانی دشمنان بوده و همچنان نقش تعیینکنندهای در آینده کشور دارد.
ادعای دموکراسی در تضاد با عملکرد واقعی
مولوی عبدالله حسنزهی، امام جمعه اهل سنت هامون، در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از سیاستهای امپریالیستی آمریکا و متحدانش، گفت: امپریالیسم و سردمداران آن تاریخچهای سراسر ننگین در مقابله با ملتها و کشورهای آزادیخواه دارند و این واقعیتی است که ملتهای جهان بهخوبی از آن آگاه هستند.
وی با اشاره به رفتارهای متناقض سردمداران غربی اظهار داشت: امروز افرادی مانند دونالد ترامپ خود را مدافع دموکراسی و علمدار آزادی بشر معرفی میکنند، اما عملکرد آنها کاملاً خلاف این ادعاها را ثابت میکند.
امام جمعه اهل سنت هامون، کشتار مردم فلسطین را نمونهای روشن از این تناقض دانست و افزود: در غزه، صدها هزار نفر از فلسطینیان مظلوم شهید یا مجروح شدهاند و جهان شاهد حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع است. همچنین تجاوزهای این رژیم به لبنان که منجر به شهادت نیروهای وابسته به حزبالله و مجاهدین شده، بخشی دیگر از همین سیاستهای جنایتبار است.
همپیمانی آمریکا و اسرائیل علیه ملتهای مظلوم
مولوی حسنزهی با بیان اینکه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی محدود به یک منطقه نیست، تصریح کرد: در نقاط مختلف جهان، این دو رژیم با اشتراک نظر و عمل، علیه ملتهای مسلمان و مظلوم اقدام میکنند و در حالی که دم از حقوق بشر میزنند، کارنامهای سیاه از نسلکشی و مسلمانکشی از خود بر جای گذاشتهاند.
وی ادامه داد: امروز نیز شاهد حمایت آشکار سردمداران آمریکا از اغتشاشگران و استفاده از ادبیات تهدید و انتقام هستیم، در حالی که پرونده امپریالیسم آمریکا سرشار از ظلم، تجاوز و بیعدالتی است.
امام جمعه اهل سنت هامون با اشاره به تحولات ونزوئلا گفت: ربایش شبانه رئیسجمهور قانونی و منتخب مردم این کشور و انتقال او به آمریکا، نمونهای روشن از رفتارهای وحشیانهای است که هیچ سنخیتی با ادعای دموکراسی و دفاع از حقوق بشر ندارد.
مولوی حسنزهی در پایان خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات، از کشتار گرفته تا ربایش، موجب شرم و خفت جهانی برای امپریالیسم و سردمداران آن شده و افکار عمومی جهان را وادار کرده است تا بار دیگر درباره صداقت ادعاهای آنان تأمل کند؛ چراکه آنچه امروز جهان شاهد آن است، نه نشانه انسانیت، بلکه بازتولید همان واقعیتهای تلخ تاریخ امپریالیسم است.
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