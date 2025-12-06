به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر شنبه در مراسم «تجلّی اخلاص» و تجلیل از عوامل راهیان نور کردستان اظهار کرد: راهیان نور ظرفیت ارزشمندی است، اما نباید شناخت نسل امروز از شهدا منحصر در همین برنامه باقی بماند و کتاب‌ها، نشست‌های فرهنگی، جلسات خاطره‌گویی و تولیدات رسانه‌ای می‌توانند این حلقه را تکمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی محدودیت‌ها باعث می‌شود روایتگری شهدا کمتر در سطح جامعه بازتاب یابد، افزود: گاهی اسامی شهدا را در کلیپ‌ها می‌بینیم اما خاطرات و ویژگی‌های‌شان گفته نمی‌شود؛ در حالی که بیان همین خاطرات در روح و جان نسل امروز اثرگذار است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با مرور نمونه‌هایی از رشادت رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: شهید موحد که در عملیات حاج عمران به شهادت رسید، پیش از آن در بازی‌دراز مجروح شده بود اما با بستن کیسه‌ای به دستش و تحمل سختی فراوان، همچنان به دفاع ادامه داد و این جانفشانی‌ها باید روایت شود تا اثر معنوی آن در جامعه باقی بماند.

وی همچنین به زندگی شهید مرتضی اسدی اشاره کرد و افزود: این شهید در سوئد مشغول تحصیل بود اما در دوران جنگ تحمیلی به کشور بازگشت و به شهادت رسید و بسیاری از این چهره‌ها هنوز برای مردم شناخته نشده‌اند و وظیفه ماست که سیره آنان را بازگو کنیم.

معنویت و اخلاص شهدا معیار فعالیت‌های فرهنگی باشد

حجت‌الاسلام پورذهبی با بیان اینکه معنویت و اخلاص شهدا باید معیار فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد، تصریح کرد: بسیاری از رزمندگان بدون امکانات و تشریفات، تنها برای خدا قدم برداشتند و امروز نیز باید مراقب باشیم معنویت و روح بسیجی در جامعه تضعیف نشود

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهیان نور گفت: راهیان نور یک مقوله اداری نیست؛ مأموریتی فرهنگی برای حفظ جامعه است و این برنامه روح معنویت را در دل‌ها زنده می‌کند، به حجاب و اخلاق کمک می‌کند و موجب تقویت هویت دینی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با گرامیداشت یاد حضرت ام‌البنین (س) اظهار داشت: سلام و درود می‌فرستم بر روح منور ایشان؛ بانویی که الگوی ایثار و وفاداری در تاریخ اسلام است.