لهونی: راهیان نور فرصتی برای معرفی نقش مردم کردستان در دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی پیش از ظهر شنبه در مراسم «تجلّی اخلاص» و تجلیل از عوامل برگزاری راهیان نور سنندج اظهار داشت: طی سال‌های گذشته برنامه‌های فرهنگی متنوعی در حوزه راهیان نور اجرا شده و ضروری است کیفیت این برنامه‌ها هر سال ارتقا یابد.

به گفته وی، نتایج فعالیت‌های فرهنگی را در «جنگ ۱۲ روزه» مشاهده کردیم؛ جایی که انسجام و شجاعت مردم ایران بار دیگر آشکار شد.

لهونی با قدردانی از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، امامان جمعه، فرماندهی سپاه بیت‌المقدس کردستان و دستگاه‌های اجرایی گفت: بخش عمده زحمات اجرای اردوی سال گذشته بر عهده سپاه بود و فرمانداران، معاونان و همکاران ما نیز با جدیت همراهی کردند.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان در دوران جنگ هشت‌ساله مستقیماً درگیر دفاع از کشور بوده است، افزود: نسل جوان استان‌های مختلف باید از نزدیک با رشادت‌های رزمندگان اسلام و مردم کردستان آشنا شوند.

وی تصریح کرد: ما استانی مرزی هستیم و مردم ما در کنار رزمندگانی که از سراسر کشور آمدند، در دفاع از ایران نقش پررنگی داشته‌اند.

استاندار کردستان با تأکید بر اولویت‌دادن به اعزام کاروان‌های راهیان نور از داخل استان گفت: کردستان یادمان‌های متعدد دفاع مقدس دارد و باید از این ظرفیت برای اجرای برنامه‌های راهیان نور استفاده شود.

لهونی یادآور شد: البته حضور استان‌های دیگر نیز می‌تواند مؤثر باشد، اما در وهله نخست باید به ظرفیت‌های خود استان توجه کنیم.

وی با اشاره به طرح «مدیریت محله‌محور» و ابلاغیه دولت و سپاه در این خصوص تصریح کرد: این رویکردها در یک مسیر مشترک قرار دارند و می‌توانند در حوزه مدیریت بحران، حوادث طبیعی و موضوعات اجتماعی به هم‌افزایی منجر شوند.

لهونی همچنین از آغاز روند برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان در سال آینده خبر داد و افزود: این کنگره باید در شأن شهدای استان برگزار شود و سپاه استان بخش عمده مسئولیت را بر عهده دارد. ما نیز در کنار این عزیزان خواهیم بود.

استاندار کردستان با قدردانی از برگزارکنندگان «اجلاسیه شهدای زن کردستان» گفت: در این مراسم نیز سپاه و دستگاه‌های اجرایی عملکرد موفقی داشتند و امیدواریم کنگره سال آینده نیز با همین کیفیت برگزار شود.

وی در پایان از تلاش همه عوامل برگزاری اردوهای راهیان نور استان تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد: این برنامه‌ها همچنان موجب تقویت هویت دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده باشد.