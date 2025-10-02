مراسم اختتامیه «تجلی اخلاص» در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه راهیان نور استان مازندران با عنوان «تجلی اخلاص» ظهر پنجشنبه در فضایی آکنده از عطر شهدا و با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌ها و مجاهدت‌های دست‌اندرکاران، گروه‌های فرهنگی و نیروهای فعال در کاروان‌های راهیان نور سپاه کربلا برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، راویان دفاع مقدس و فعالان فرهنگی در آن حضور داشتند.

سرهنگ عسکر مجیدی رئیس ستاد راهیان نور مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، نقش‌آفرینی جوانان در تداوم مسیر شهدا را بسیار مهم و مؤثر دانست.

سپس، حجت‌الاسلام روح‌الله ترابی‌نسب با روایتگری خود بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس را برای حاضران بازگو کرد و فضای مراسم را به حال و هوای جبهه‌ها پیوند زد.

مداحی علی‌اکبری نیز لحظاتی معنوی و روح‌بخش را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

این مراسم در نهایت با تجلیل از فعالان، خادمان و گروه‌های برتر راهیان نور سپاه کربلا به کار خود پایان داد.