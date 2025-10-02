  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

مراسم اختتامیه «تجلی اخلاص» در ساری برگزار شد

مراسم اختتامیه «تجلی اخلاص» در ساری برگزار شد

ساری- آیین اختتامیه راهیان نور استان مازندران با عنوان «تجلی اخلاص» در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه راهیان نور استان مازندران با عنوان «تجلی اخلاص» ظهر پنجشنبه در فضایی آکنده از عطر شهدا و با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌ها و مجاهدت‌های دست‌اندرکاران، گروه‌های فرهنگی و نیروهای فعال در کاروان‌های راهیان نور سپاه کربلا برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، راویان دفاع مقدس و فعالان فرهنگی در آن حضور داشتند.

سرهنگ عسکر مجیدی رئیس ستاد راهیان نور مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، نقش‌آفرینی جوانان در تداوم مسیر شهدا را بسیار مهم و مؤثر دانست.

سپس، حجت‌الاسلام روح‌الله ترابی‌نسب با روایتگری خود بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس را برای حاضران بازگو کرد و فضای مراسم را به حال و هوای جبهه‌ها پیوند زد.

مداحی علی‌اکبری نیز لحظاتی معنوی و روح‌بخش را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

این مراسم در نهایت با تجلیل از فعالان، خادمان و گروه‌های برتر راهیان نور سپاه کربلا به کار خود پایان داد.

