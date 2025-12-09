آیت الله حسین ردایی نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به وظیفه آحاد مردم در حفظ اتحاد و انسجام ملی و توجه به توصیههای رهبر انقلاب برای حفظ این اتحاد اظهار کرد: وحدت یکی از شعارهای خداوند سبحان است و از دستورات قرآنی و دینی ما است؛ به نظر میآید اولین توصیه آن چهار توصیه و سفارشی که رهبر معظم انقلاب فرمودند به آخرین مورد آن هدایت کننده بوده است.
وی در همین رابطه ادامه داد: اولین توصیه رهبری اتحاد و انسجام ملت بود و آخرین آن اتصال به خداوند سبحان بود که معلوم میشود ما وحدت و اتحاد را در مسیر عبودیت و اتصال ملت به حق الله را جزو حقوق جامعه میدانیم.
این عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: اتحاد و انسجام زمانی معنا پیدا میکند که در مسیر رسیدن به حق الله باشد و از آنجایی که خداوند در قرآن کل امت مسلمان را امر فرمودهاند «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ…» که در آن معنای اعتصام و انسجام جاری است و هدف حبل الله است.
آیت الله ردایی اظهار کرد: هدف از اتصال ملت به خدای متعال این است که ملت دلهایشان و عملشان متحد بشود و هدف جامعه اتصال به خداوند باشد.
