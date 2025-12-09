  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۸

آیت الله ردایی:

اتحاد زمانی معنا پیدا می‌کند که در مسیر رسیدن به حق الله باشد

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری گفت: اتحاد و انسجام زمانی معنا پیدا می‌کند که در مسیر رسیدن به حق الله باشد

آیت الله حسین ردایی نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به وظیفه آحاد مردم در حفظ اتحاد و انسجام ملی و توجه به توصیه‌های رهبر انقلاب برای حفظ این اتحاد اظهار کرد: وحدت یکی از شعارهای خداوند سبحان است و از دستورات قرآنی و دینی ما است؛ به نظر می‌آید اولین توصیه آن چهار توصیه و سفارشی که رهبر معظم انقلاب فرمودند به آخرین مورد آن هدایت کننده بوده است.

وی در همین رابطه ادامه داد: اولین توصیه رهبری اتحاد و انسجام ملت بود و آخرین آن اتصال به خداوند سبحان بود که معلوم می‌شود ما وحدت و اتحاد را در مسیر عبودیت و اتصال ملت به حق الله را جزو حقوق جامعه می‌دانیم.

این عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: اتحاد و انسجام زمانی معنا پیدا می‌کند که در مسیر رسیدن به حق الله باشد و از آنجایی که خداوند در قرآن کل امت مسلمان را امر فرموده‌اند «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ…» که در آن معنای اعتصام و انسجام جاری است و هدف حبل الله است.

آیت الله ردایی اظهار کرد: هدف از اتصال ملت به خدای متعال این است که ملت دل‌هایشان و عملشان متحد بشود و هدف جامعه اتصال به خداوند باشد.

کد خبر 6679493
اكرم سادات حسيني شبستري

