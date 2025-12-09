قالیباف: در برنامه هفتم زمینه استفاده از فرصت بارورسازی ابرها فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نماینده اصفهان از وزیر نیرو درباره عملکرد سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از بدو تأسیس و در سال آبی ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۳، توضیحاتی درباره جایگاه و ضرورت تقویت سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی ارائه کرد.
وی متذکر شد: در برنامه هفتم، تلاش بسیاری صورت گرفت و در همان برنامه، سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی تشکیل شد تا بتوانیم از فرصت باروری ابرها استفاده کنیم.
قالیباف افزود: در آنجا سهم مشخصی برای بارورسازی و همچنین برای پوشش سطوحی که تبخیر را کاهش میدهد، تعیین شد؛ بر اساس برآوردها، حدود پنج درصد از مجموع ۱۸ میلیارد مترمکعب آب در این بخش هدفگذاری شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این سازمان هم مهم، هم نوپا و هم یک سازمان بیندستگاهی است؛ یعنی دستگاههای مختلف در آن نقش دارند. لازم است هم در بودجه سال آینده و هم در وزارت نیرو و دستگاههای دیگر، بهویژه در حوزه دانشبنیانها و ظرفیت پارکهای فناوری، به این موضوع توجه ویژه شود.
قالیباف گفت: بخشهایی از موضوع نیز در حوزه هوافضا دنبال شده و شخصاً نیز برای به نتیجه رسیدن آن پیگیری کردهام. امیدواریم وزارت نیرو از فرصتی که در برنامه هفتم و ماده ۳۸ پیشبینی شده استفاده و اعتبارات لازم را پیشبینی کرده و هماهنگی میان سازمانها و بخش فناوری و دانشبنیانها را تقویت کنیم تا انشاءالله بتوانیم آن ۵ درصد را تأمین کنیم.
