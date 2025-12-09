به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از عباس علیآبادی، وزیر نیرو، مبنی بر اینکه «عملکرد سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از بدو تأسیس و در سال آبی ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۳ چیست»، در دستور کار قرار گرفت.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، پس از استماع پاسخهای وزیر نیرو اعلام کرد که اگر وزیر قول دهد سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی در ۶ ماه آینده اقدامات لازم و کارهای جدی را انجام دهد، پاسخ وی را به رأی نخواهد گذاشت.
بر این اساس، یزدیان بهصورت مشروط از پاسخهای وزیر نیرو قانع شد.
باید برای مدیریت وضعیت آب برنامهریزی کنیم
حامد یزدیان در تشریح سوال خود درباره عملکرد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی، گفت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالشهای کشور در دهههای آینده، وضعیت آب است، باید متناسب با این چالش برنامهریزی انجام شود.
وی متذکر شد: اساسنامه سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آب جوی در سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد، با وجود این، تقریباً در سه سال گذشته، هیچ اقدام مؤثری در این زمینه ارائه نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت گسترده کشورهای مختلف در حوزه عملیات بارورسازی ابرها، گفت: با وجود اینکه در بیش از ۵۰ کشور دنیا در بحث عملیاتهای جوی کار میشود، اما متأسفانه کشور ما در این زمینه هیچ کاری انجام نمیدهیم.
