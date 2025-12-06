به گزارش خبرنگار مهر، طرح پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت ۲۸ تن در فاز نخست مجتمع شهدای قصرشیرین، همزمان با نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات در تهران، صبح شنبه، بهصورت ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
این طرح با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، به همراه جمعی از معاونان ستادی، مدیرکل شیلات استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی و فعالان حوزه تولیدات شیلاتی افتتاح شد.
مجتمع پرورش ماهیان گرمابی قصرشیرین در زمینی به مساحت چهار هکتار فعالیت میکند و با بهرهمندی از دو میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات، در قالب تفاهمنامه همکاری مشترک میان بنیاد برکت و سازمان شیلات ایران مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته است.
در جریان اجرای این طرح، عملیات اصلاح و مرمت زیرساختها بهطور کامل انجام شده و این واحد تولیدی موفق شده است علاوه بر ظرفیت اسمی، به میزان هفت تن مازاد تولید دست یابد که نشاندهنده ارتقای بهرهوری در این مجموعه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در حاشیه این مراسم، بهرهبرداری از این طرح را گامی مؤثر در توسعه صنعت شیلات کشور دانست و تأکید کرد: این پروژه میتواند نقش مهمی در افزایش تولید داخلی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در منطقه مرزی قصرشیرین ایفا کند.
