سرپرست جدید اداره کل شیلات خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره کل شیلات خوزستان با حضور حمزه رستم‌پور، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، مدیرکل حراست این سازمان، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی‌های صیادی و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های مرتضی سوری در دوره تصدی مسئولیت، سید شریف موسوی به‌عنوان سرپرست جدید اداره کل شیلات خوزستان معرفی شد.

موسوی که از مدیران باسابقه شیلات است، پیش‌تر در سمت‌هایی نظیر رئیس اداره تعاون روستایی اهواز، رئیس اداره شیلات حمیدیه، مدیر مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ماهیان بومی و گرمابی شهید ملکی اهواز، مدیر مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع شیلات خوزستان فعالیت داشته است.

مسئولان حاضر در این مراسم بر نقش کلیدی شیلات در توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع آبی استان تأکید کرده و برای سرپرست جدید در پیشبرد اهداف این اداره کل آرزوی موفقیت کردند.