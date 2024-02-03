افتتاح ۲ پروژه در حوزه شیلات خوزستان/ ۵ تن ماهی سی باس تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سوری صبح امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از بهره برداری دو پروژه ملی و استانی در زمینه آبزی پروری و صید و صیادی در استان خوزستان خبر داد و افزود: پروژه ملی بندر صیادی ابوخضیر شادگان و تکمیل شبکه برق‌رسانی فاز ۲ مجتمع پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدیان خرمشهر در دهه فجر افتتاح می‌شوند.

وی اضافه کرد: از جمله ظرفیت‌های استان در حوزه صنایع شیلاتی امکان پرورش ماهیان دریایی در قفس در آب‌های ساحلی، پتانسیل تولید بیش از ۵۰ هزار تن میگو پرورشی در اراضی مستعد و شناسایی شده در استان، تکثیر موفقیت‌آمیز برخی آبزیان دریایی ازجمله شانک، هامور، صبیتی و سی باس، قابلیت استفاده بهینه از اراضی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری و وجود ۶ مجتمع بزرگ آبزی‌پروری است.

مدیرکل شیلات خوزستان به تولید پنج تن ماهی سی باس در قفس در بحرکان هندیجان اشاره کرد و گفت: موفقیت طرح آزمایشی تولید ماهیان دریایی در قفس توسط بخش خصوصی زمینه گسترش و توسعه آبزی پروری در عرصه دریا را میسر می‌کند.

سوری اظهار کرد: از جمله اقدامات مؤثر در حمایت از تولید و پرورش و ارتقای تکنولوژی‌های بهره برداری از منابع آبی بی شک تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره با بازپرداخت بلند مدت، امهال و بخشودگی سود و جرایم بانکی، کنترل ورود آلاینده‌ها به صیدگاه‌ها و تأمین اعتبارات برای جبران خسارات از منابع آلاینده‌ها و تخصیص آن به شیلات برای بهسازی منابع است.

مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: پرورش میگو و ماهیان دریایی از طریق ایجاد یا بهبود زیر ساخت‌ها با تاکید بر اقتصاد دریا محور، اتخاذ مدیریت صحیح پرورش ماهیان خاویاری در شهرهای شمالی استان، توسعه پرورش ماهیان گرمابی از طریق استفاده از روش‌های نوین، ایجاد تنوع گونه‌ای، بهبود کیفیت تغذیه و فرآوری آبزیان، بهره‌گیری از ظرفیت آب‌های نامتعارف (زهاب های کشاورزی)، توسعه پرورش ماهیان سردابی، پرورش ماهی در قفس در دریا و مخازن سدهای استان از مهمترین برنامه‌های توسعه محور آبزی پروری است.

سوری یادآور شد: سرانه مصرف ماهی در خوزستان نزدیک به متوسط جهانی است به طوری که سرانه مصرف ماهی در دنیا ۲۰.۲ کیلوگرم برای هر نفر در سال است که این میزان در خوزستان ۱۸.۳ کیلوگرم است.

وی گفت: سال گذشته نیز ۲۹ هزار و ۳۴۰ تن انواع آبزیان پرورشی و دریایی از استان به کشورهای همسایه صادر شده که بیش از ۱۲۴ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته و در ۹ ماهه امسال میزان صادرات محصولات شیلاتی به کشورهای همسایه ۲۵ هزار تن اعلام شده است.