به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ورزش و جوانان، خاطره کلیبری مدیر کل مشارکتهای اجتماعی جوانان که به همراه نمایندگان مرکز دیپلماسی جوانان معاونت امور جوانان برای شرکت در اجلاس گفتگوی جوانان D-۸ اکنون در باکو به سر میبرد، با مجتبی دمیرچی لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این جلسه ضمن معرفی اعضای هیأت ایرانی شرکتکننده در اجلاس گفتوگوی جوانان دی ۸ (D-۸ Youth Dialogue) کلیبری و هیأت همراه، گزارشی از فعالیتها و برنامههای مرتبط با دیپلماسی جوانان در معاونت امور جوانان، تقویت شبکههای تخصصی، مسیر توسعه همکاریهای جوانان ایران در سطح منطقهای و نقشآفرینی آنان در تعاملات بینالمللی را ارائه دادند.
کلیبری همچنین ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامه همکاریهای بین المللی در حوزه جوانان از جمله دیپلماسی جوانان، برای همکاری بیشتر با جمهوری آذربایجان در این خصوص اعلام آمادگی کرد.
در ادامه دمیرچی لو سفیر ایران، مشارکت جوانان ایرانی در رویدادهای بین المللی به منظور تبیین توانمندی و جایگاه جوانان ایرانی در عرصههای مختلف کشور و همزمان بهره مندی از تجارب دیگر کشورها در این حوزه را حائز اهمیت دانست.
وی با اشاره به روند رو به گسترش روابط دو کشور، بر ضرورت بهره گیری بیشتر از اشتراکات و ظرفیتهای موجود بین دو کشور برای توسعه همکاریها به ویژه در حوزه جوانان و ورزش تاکید کرد.
اجلاس گفتگوی جوانان D-۸، از ۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ با مشارکت رسمی نمایندگان جوانان کشورهای عضو و با محوریت تاب آوری اقلیمی، توسعه شهری پایدار و نقش جوانان در آینده شهرها در پایتخت کشور آذربایجان شهر باکو برگزار میشود.
