۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد؛

پرداخت ۱۸.۷ همت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مسکن در هشت ماهه ۱۴۰۴

مدیرعامل بانک مسکن، از پرداخت ۱۸۷ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان با اشاره به عملکرد اعتباری این بانک گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، بیش از ۱۰۷ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزشی بالغ بر ۱۸۷ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

وی افزود: تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد رشد و از نظر مبلغ نیز ۹۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر ماهیت دینی و اجتماعی تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین نیازهای ضروری جامعه از جمله ازدواج جوانان، فرزندآوری، تهیه مسکن و اشتغال خرد به هموطنان پرداخت می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که میزان تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه در بانک مسکن طی سال ۱۴۰۳، ۱۶۷ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال در قالب ۱۰۹ هزار و ۵۶۱ فقره قرارداد بوده است.

پرداخت بیش از ۱۵۶۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری

خورسندیان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، ۷۸۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال و ۷۸۸۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش هفت هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال در بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود گفت: تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه همسو با سیاست‌های عدالت‌محور، زمینه‌ساز تحکیم همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شبکه بانکی کشور خواهد بود.

