به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان با اشاره به عملکرد اعتباری این بانک گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه، بیش از ۱۰۷ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزشی بالغ بر ۱۸۷ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
وی افزود: تعداد تسهیلات قرضالحسنه این بانک در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد رشد و از نظر مبلغ نیز ۹۹ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر ماهیت دینی و اجتماعی تسهیلات قرضالحسنه گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و تأمین نیازهای ضروری جامعه از جمله ازدواج جوانان، فرزندآوری، تهیه مسکن و اشتغال خرد به هموطنان پرداخت میشود.
این گزارش میافزاید که میزان تسهیلات پرداختی قرضالحسنه در بانک مسکن طی سال ۱۴۰۳، ۱۶۷ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال در قالب ۱۰۹ هزار و ۵۶۱ فقره قرارداد بوده است.
پرداخت بیش از ۱۵۶۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری
خورسندیان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه، ۷۸۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال و ۷۸۸۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به ارزش هفت هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال در بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است.
مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود گفت: تقویت فرهنگ قرضالحسنه همسو با سیاستهای عدالتمحور، زمینهساز تحکیم همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شبکه بانکی کشور خواهد بود.
