جولایی: اقدام اضطراری برای ساماندهی گورستان تاریخی مهاباد انجام شد

واحد جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص با انتشار تصاویری در برخی از رسانه‌ها درباره تخریب یک گورستان تاریخی منسوب به دوره اشکانی در مهاباد اظهار کرد: در گام نخست گودال‌ها و حفاری‌های ایجاد شده در گورستان اشکانی از سوی سودجویان، پوشانده شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعتبار لازم برای ساماندهی و حفاظت نهایی محوطه تأمین و اقدامات بعدی آغاز شود.

وی افزود: پس از این موضوع، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد موضوع را در دستور کار قرار داد و در نخستین ساعات پس از انتشار این تصاویر، هماهنگی لازم با نیروهای انتظامی جهت حفاظت از محدوده انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد افزود: صبح روز بعد، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان با حضور در محل، بررسی‌های میدانی را انجام داده و گزارش فنی اولیه به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ارسال شد و در ادامه نیز فرمانده یگان حفاظت استان، معاونت میراث‌فرهنگی، کارشناسان اداره‌کل، نیروهای یگان شهرستانی، بخشداری، دهیاری، شورای روستا و جمعی از جامعه محلی از محل وقوع حفاری‌های غیرمجاز بازدید کرده و موضوع از نزدیک بررسی شد.

وی ادامه داد: در این بازدید تصمیم بر آن شد که محدوده به‌صورت اضطراری ساماندهی شود و در این راستا در مرحله نخست، گودال‌ها و حفاری‌های ایجاد شده توسط سودجویان پوشانده شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعتبار لازم برای ساماندهی و حفاظت نهایی محوطه تأمین و اقدامات بعدی آغاز شود.

جولایی گفت: بر اساس بررسی‌ها، این محوطه پیش‌تر شناسایی نشده بود و در فهرست آثار ملی نیز قرار نداشت، به همین دلیل در مسیر گشت‌های دوره‌ای یگان حفاظت قرار نداشته است، به‌نظر می‌رسد بارندگی‌های اخیر موجب آشکار شدن بخشی از خمره‌ها شده و همین مسئله توجه حفاران غیرمجاز را جلب کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد تاکید کرد: انتشار عمومی تصاویر این‌گونه موارد پیش از اطلاع‌رسانی به دستگاه مسئول، می‌تواند زمینه سوء‌استفاده سودجویان را فراهم کند، بنابراین از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی درخواست می‌شود در صورت مواجهه با موارد مشکوک مرتبط با آثار تاریخی، ابتدا موضوع را از طریق مراجع رسمی اطلاع دهندتا اقدامات حفاظتی لازم بدون ایجاد فرصت برای متخلفان انجام شود.