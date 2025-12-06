به گزارش خبرنگار مهر، زهرا توکلی، مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» با تشریح اهداف جشن «ایرانبانو» گفت: باید برای دختران نوجوان و جوان خود قهرمانسازی کنیم. جشن ایرانبانو در سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از اغتشاشات برگزار شد و در سال ۱۴۰۲ با هدف معرفی جریان اصیل و هویتی به نسل نوجوان ادامه یافت. احساس میشد دختران ما بهدلیل خلأ الگو، به سمت سلبریتیهای غربی گرایش پیدا میکنند.
توکلی با اشاره به نگاه سطحی فرهنگ غرب به «زن برتر» افزود: در فرهنگ غرب، نماد زن برتر به رقابتهای دختر شایسته و ملکه زیبایی خلاصه میشود؛ در حالی که ما در کشور خود زنان توانمندی داریم که در چارچوب ارزشهای ملی و دینی، سرآمد و اثرگذار هستند.
وی از تغییرات برنامه ایرانبانو نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد و توضیح داد: امسال تمرکز بیشتری روی بانوانی داشتیم که در حوزه تخصصی خود برجسته بودند و در عین حال پایبند به ارزشها. در هفته زن گردهماییهای زیادی برگزار میشود، اما ایرانبانو از ابتدا یک حرکت مردمی بوده و لازم است بخش معرفی الگوها نیز متناسب با این رویکرد، بازطراحی شود.
به گفته توکلی، در سال جاری دهها بانوی افتخارآفرین انتخاب و به آنان «تندیس ایرانبانو» اهدا شد: سعی کردیم به سراغ چهرههایی برویم که در جامعه حضور مستمر و اثرگذار داشتهاند.
برگزاری چهارمین جشن ایرانبانو در دانشگاه شهید شیرودی
توکلی درباره دوره جدید این مراسم گفت: ایرانبانو برای چهارمین سال متوالی، چهارشنبه ۱۹ آذرماه در دانشگاه شهید شیرودی برگزار میشود. با توجه به استقبال گسترده، تصمیم گرفته بودیم جشن را دوباره در همین محل برگزار کنیم، اما ایرانبانو محدود به یک قشر خاص نیست و تلاش کردیم گستره مخاطبان را افزایش دهیم.
برگزاری «جشن مادرانه» با محوریت تکریم جایگاه مادران شهدا
وی هدف اصلی این جشن را «معرفی ایرانبانوها» دانست و افزود: بخش دوم برنامه، جشن مادرانه است. در شرایطی که هجمههایی علیه جایگاه مادر وارد میشود، این بخش جز جداییناپذیر جشن ماست.
توکلی با اشاره به تلاش برخی جریانها برای کمرنگکردن نگاه تقدسگرایانه به مقام مادر در جامعه ایرانی گفت: در سالهای اخیر شاهد تولید محتواهای طنز و جهتدار علیه نقش مادران بودهایم که تلاش میکند ارزش مادری را در خانواده و جامعه تنزل دهد. جشن مادرانه پاسخی فرهنگی و اصیل به این جریانهاست.
وی افزود: در سالهای گذشته میزبان مادران شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای تفحص، شهدای امنیت و مدافعان حرم بودیم. امسال اما تصمیم گرفتیم به سراغ مادران و همسران شهدای مردمی جنگ ۱۲ برویم؛ شهیدانی از همه اقشار که نشان دادند دشمن میان مردم ایران تفاوتی قائل نیست.
به گفته توکلی، جشن امسال با رویکردی تازه برگزار میشود که هدف آن تقویت ارتباط نسل نوجوان با الگوهای ایرانی–اسلامی است. مدال مادر شهید بودن در جوانی، پلی شده میان ایرانبانوهای ما و دختران نوجوان. در برنامههای جدید، اردوهای فرهنگی، فعالیتهای میدانی و نشستهای صمیمانه با حضور نوجوانانی که ظاهر و سلیقههای متفاوت و امروزی دارند پیشبینی شده است.
مسئول گروه «مثل هانیه» تأکید کرد: باور ما این است که اثرگذاری فرهنگی از دل همین نسل رقم میخورد. وقتی ارتباط صمیمانه شکل بگیرد، فاصلهها از بین میرود و نوجوان امروز، الگوهای اصیل ایرانی را از نزدیک لمس میکند. هدف نهایی ما این است که هیچ دختر نوجوان ایرانی برای یافتن الگو چشم به بیرون از مرزها ندوزد.
توکلی همچنین به تجربه موفق «فضاسازی دخترانه» در تهران اشاره کرد و گفت: حدود ده روز، فضایی مشابه کافههای شهری اما با هویت حسینی ایجاد شد. ایستگاه صلواتی، بازیهای تعاملی مزین به جملات شهدا، نمایش کتابهای زندگینامه شهدا و برنامههای فرهنگی جذاب، باعث شد بسیاری از دختران جوان با تنوع ظاهری متفاوت، به این فضا جذب شوند.
وی افزود: استقبال از بخش کتاب به حدی بود که برخی خانوادههای شهدا کتابها را بهصورت رایگان در اختیار ما قرار دادند. این نشاندهنده ظرفیت بالای چنین فضاهایی برای اثرگذاری فکری و فرهنگی بر نسل نوجوان است.
توکلی در پایان بر استمرار این مسیر تأکید کرد و گفت: با وجود همه چالشهای فعالیتهای مردمی، مصمم هستیم هر سال ضعفها را برطرف و برنامهها را تقویت کنیم تا شبکهای گسترده از نوآوری فرهنگی برای کشور شکل بگیرد.
نظر شما