به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سه نفر از عاملان قدرتنمایی و درگیری در این شهرستان خبر داد.
کلانتری در ادامه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و قدرتنمایی چند نفر در سطح شهرستان رباطکریم، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی عاملان این حادثه شدند و در عملیاتی هوشمندانه، سه نفر از متهمان که پس از وقوع درگیری متواری شده بودند، در مخفیگاهشان در باغی در رباطکریم دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رباطکریم با اشاره به اعتراف متهمان در تحقیقات اولیه بیان کرد: این افراد در بازجوییهای انجامشده به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کردند.
کلانتری در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
