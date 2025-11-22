به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۹ کیلو و ۴۰۰ گرم هروئین جاساز شده در خودرو سواری، دستگیری سارق محتویات خودرو با ۱۰ فقره سرقت و توقیف ۲۴ تن و ۷۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در رباط کریم خبر داد.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر رباط‌کریم با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، موفق به شناسایی یک قاچاقچی موادمخدر در این شهرستان شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی سواری هیوندا در یکی از ورودی‌های رباط‌کریم متوقف و در بازرسی از آن ۹ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین که به‌طور ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

کلانتری بیان کرد: در این رابطه دو قاچاقچی دستگیر و خودروی مربوطه توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری سارق محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی در حین گشت‌زنی به فردی مشکوک شده و وی را در حال ارتکاب سرقت از خودروهای پارک شده شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو در رباط‌کریم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کلانتری همچنین از کشف محموله بزرگ کود شیمیایی قاچاق خبر داد و اظهار داشت: با دریافت گزارشاتی مبنی بر فعالیت انباری در زمینه نگهداری کالای قاچاق، موضوع با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی با شناسایی محل و هماهنگی قضائی، در بازرسی از انبار مورد نظر ۲۴ تن و ۷۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف و در این خصوص یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم ارزش محموله کشف شده را حدود ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضائی شد.