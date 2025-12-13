به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری پنج قاچاقچی در رباط کریم خبر داد.

کلانتری با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر رباط‌کریم با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از فعالیت مجرمانه پنج نفر از فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های دقیق و شناسایی مخفیگاه متهمان، مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و در عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، موفق به دستگیری هر پنج متهم شدند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقدار ۲۲ کیلو و ۶۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

کلانتری همچنین با اشاره به کشف یک دستگاه خودروی پژو و یک دستگاه موتورسیکلت در جریان این عملیات، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.