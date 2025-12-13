  1. استانها
  2. تهران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم شیشه و دستگیری ۵ قاچاقچی در رباط‌کریم

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری پنج قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری پنج قاچاقچی در رباط کریم خبر داد.

کلانتری با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر رباط‌کریم با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از فعالیت مجرمانه پنج نفر از فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های دقیق و شناسایی مخفیگاه متهمان، مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و در عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، موفق به دستگیری هر پنج متهم شدند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقدار ۲۲ کیلو و ۶۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

کلانتری همچنین با اشاره به کشف یک دستگاه خودروی پژو و یک دستگاه موتورسیکلت در جریان این عملیات، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

