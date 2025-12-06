به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه، افزود: بیش از ۱۵ درصد مساحت استان تحت مدیریت ما قرار دارد و تا پایان آبان سال جاری، عملیات اطفای حریق در ۲۲۶ هکتار از این مناطق با حضور مأموران یگان حفاظت، عوامل آتش‌نشانی و همکاری جوامع محلی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت مقابله فوری با بحران آتش‌سوزی در مناطق مستعد گفت: با تشکیل هشت تیم سه نفره واکنش سریع از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و ارائه آموزش‌های تخصصی، این تیم‌ها آماده مقابله با هرگونه آتش‌سوزی در سریع‌ترین زمان ممکن هستند.

جباری با اشاره به تشکل و تجهیز تیم واکنش سریع آتش‌نشانی یگان حفاظت محیط‌زیست استان برای اولین بار، افزود: تجهیزات این تیم‌ها شامل دمنده اطفای حریق، لباس و دستکش نسوز، بی‌سیم برای هماهنگی، نورافکن‌های سولار، فلکسی‌بک، آب‌پاش، آتش‌کوب و کپسول‌های آتش‌نشانی CO₂ و چکمه‌های نسوز مخصوص آتش‌نشانی است که توان عملیاتی یگان حفاظت را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

وی با اشاره به وسعت مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست اظهار کرد: حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از آسیب به حیات وحش و کاهش خسارت‌های زیست‌محیطی از الزامات است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همچنین تأکید کرد: با توجه به حساسیت مناطق تحت مدیریت و احتمال وقوع آتش‌سوزی در فصل‌های خشک، آموزش مستمر نیروها و تجهیز آنها به ابزارهای پیشرفته اطفای حریق در دستور کار قرار دارد تا هر گونه تهدید در کمترین زمان ممکن مهار شود.

جباری تصریح کرد: تشکیل این تیم‌های واکنش سریع نه تنها باعث ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت می‌شود، بلکه نمونه‌ای از تعهد مستمر سازمان به حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی استان است و نقش مهمی در افزایش ضریب امنیت و ایمنی مناطق تحت مدیریت دارد.