به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بابایی لولتی فرماندار میاندورود در دیدار با خلبانان و تکنسینهای فنی پرواز که در عملیات اطفا حریق جنگلهای هیرکانی در منطقه الیت، نقشآفرین بودند، اظهار کرد: از گذشته خلبانان در پاسداری از مرزهای ایران اسلامی تلاش میکردند و امروز هم در حفاظت از منابع طبیعی، اقدام درخور تحسین انجام دادند.
وی با بیان اینکه جنگل جزو سرمایههایی است که داریم و تعریف جنگل برای مردم این خطه، متفاوت است، افزود: به ویژه روستاییان مازندرانی در زمان کهولت سن با جنگل همصحبت میشوند و ذکر خاطره دارند.
فرماندار میاندورود با اشاره به اینکه باور داریم لذتبخشترین لحظات زندگی شما اتمام موفقتآمیز یک مأموریت است، گفت: ابتکارات نیروهای هوافضا به گونهای است که ما را بینیاز میکند و جای افتخار دارد و زحمات شما ستودنی است.
این مسئول با بیان اینکه شاهد مدیریت میدانی استاندار مازندران در عملیات اطفا حریق جنگلهای هیرکانی بودیم که به صورت حضوری و میدانی انجام شد، تصریح کرد: اجرای این عملیات بیسابقه بود و مدیریت این فضا نشان از مدیریت میدانی استاندار بود.
در این نشست فرماندار میاندورود به همراه کاپیتان محمدی مدیرکل فرودگاههای مازندران از خلبانان و تکنسینهای فنی پرواز که در عملیات اطفا حریق جنگلهای هیرکانی در منطقه الیت، نقشآفرین بودند با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد.
