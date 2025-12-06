رضا منوچهری اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آهن یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز برای خونسازی است، اظهار کرد: بخش عمده ذخیره آهن در گلبولهای قرمز وجود دارد و تنها مقدار کمی از نیاز روزانه آهن از طریق مواد غذایی تأمین میشود. گلبولهای قرمز عمر حدود ۱۲۰ روز دارند و پس از تجزیه، آهن موجود در آنها دوباره وارد چرخه خون میشود.
وی ابراز کرد: اگرچه آهن در منابع غذایی مانند گوشت قرمز، سبزیجات و حبوبات یافت میشود، اما میزان جذب آهن از راه تغذیه کمتر از تصور عموم است و کمتر از ۱۰ درصد آهن موجود در گوشت قرمز جذب بدن میشود.
فوقتخصص خون و آنکولوژی بزرگسال، کمبود آهن را از مهمترین علل بروز کمخونی فقر آهن دانست و تصریح کرد: خستگی زودرس، کاهش توان فعالیتهای روزانه، احساس کمبود اکسیژن، اختلال تمرکز، افت یادگیری در کودکان، ریزش مو بهویژه در بانوان، تغییرات ناخن و سوزش زبان از علائم شایع کمبود آهن هستند.
وی با اشاره به پیامدهای کمخونی شدید خاطرنشان کرد: در صورت بیتوجهی به درمان، کمبود آهن میتواند منجر به آسیبهای قلبی و اختلال در گردش خون شود؛ بنابراین تشخیص و پیشگیری اهمیت قابل توجهی دارد.
منوچهری اردکانی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی عادات غذایی بیان کرد: افرادی که در معرض کمبود آهن قرار دارند باید مصرف گوشت قرمز، حبوبات و مغزها را در برنامه غذایی خود افزایش دهند.
وی اظهار کرد: افراد بایستی پس از مصرف غذا بلافاصله چای ننوشند، زیرا به دلیل وجود ترکیبات خاص در چای، جذب آهن بهطور جدی کاهش مییابد. به همین دلیل توصیه میشود مصرف چای حداقل یک تا دو ساعت بعد از غذا انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: توجه به این توصیه ساده میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از کمخونی فقر آهن داشته باشد.
نظر شما