به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از بیمه خودرو می‌شود، اغلب راننده‌ها فقط نگران این هستند که بیمه شخص ثالثشان تمام نشده باشد. اما واقعیت این است که اگر استعلام بیمه شخص ثالث را جدی نگیرید، ممکن است وسط یک تصادف جدی بفهمید بیمه‌نامه‌تان اعتبار ندارد، سقف تعهداتتان مطابق قیمت خودروهای امروز نیست یا اصلاً بیمه‌نامه‌ای که دستتان است، از نظر بیمه مرکزی معتبر ثبت نشده است. در چنین لحظه‌ای دیگر هیچ کاری از دستتان برنمی‌آید و هزینه‌ها می‌تواند ده‌ها برابر حق‌بیمه‌ای باشد که با یک استعلام ساده می‌توانستید درست و به‌موقع پرداختش کنید.

چرا استعلام بیمه شخص ثالث این‌قدر مهم است؟

طبق قانون، بیمه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورهای در حال تردد در ایران اجباری است و نداشتن آن، هم جریمه پلیس دارد و هم در صورت بروز تصادف، می‌تواند برای راننده مقصر تبعات قضائی و مالی بسیار سنگینی ایجاد کند.

از طرف دیگر، این بیمه دو نوع تعهد اصلی دارد:

تعهد جانی برای جبران دیه، نقص عضو و هزینه‌های درمان افراد آسیب‌دیده

تعهد مالی برای جبران خسارت وارد شده به اموال طرف مقابل

در سال ۱۴۰۴ سقف تعهد جانی بیمه شخص ثالث معادل دیه کامل در ماه‌های حرام، یعنی حدود ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان است و سقف مالی حداکثر می‌تواند تا حدود ۱ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان انتخاب شود. حداقل پوشش مالی هم در حدود ۵۳ میلیون تومان تعیین شده است.

اگر بدون استعلام بیمه شخص ثالث، فقط به تاریخ اعتبار روی برگه بسنده کنید، ممکن است سال‌ها پیش، تعهد مالی پایینی انتخاب کرده باشید و امروز با یک تصادف ساده با یک خودروی گران‌قیمت، بخش بزرگی از خسارت از جیب خودتان پرداخت شود.

استعلام بیمه شخص ثالث یعنی چه و از کجا انجام می‌شود؟

استعلام بیمه، یعنی چک کردن وضعیت واقعی بیمه‌نامه در سامانه بیمه مرکزی و مطمئن شدن از این‌که:

بیمه‌نامه معتبر است و تاریخ انقضایش گذشته نیست

اطلاعات خودرو و مالک درست ثبت شده است

تخفیف‌های عدم خسارت و سوابق قبلی‌تان دقیق و کامل است

شرکت بیمه و شماره بیمه‌نامه در سامانه رسمی بیمه مرکزی ثبت شده‌اند

امروز بخش زیادی از این کار از طریق سامانه سنهاب بیمه مرکزی انجام می‌شود. شما می‌توانید از مسیرهای مختلفی مثل سایت بیمه مرکزی (بخش استعلام اصالت بیمه‌نامه)، سامانه‌های طرف قرارداد سنهاب، یا سرویس‌هایی که به‌طور مستقیم به این سامانه متصل هستند، وضعیت بیمه‌نامه خود را بررسی کنید.

استعلام بیمه شخص ثالث در بیمه بازار امکان دریافت اطلاعات بیمه را از سامانه سنهاب فراهم می‌کند؛ کافی است شماره پلاک، کد ملی یا کد یکتای بیمه‌نامه را وارد کنید تا اطلاعات رسمی بیمه‌نامه‌تان را ببینید.

اگر استعلام نگیرید، چه ضررهایی در انتظارتان است؟

بی‌اهمیت دانستن استعلام بیمه شخص ثالث، فقط یک اشتباه کوچک اداری نیست؛ در عمل می‌تواند چند نوع ضرر جدی برای شما ایجاد کند:

۱. جریمه دیرکرد و هزینه اضافه، فقط به خاطر چند روز اهمال

اگر بیمه‌نامه‌تان یک روز هم منقضی شده باشد و آن را تمدید نکرده باشید، علاوه بر جریمه رانندگی، مشمول جریمه دیرکرد بیمه نیز می‌شوید. این جریمه روزانه محاسبه می‌شود و سقف آن تا حداکثر یک سال است؛ یعنی حتی اگر چند سال بیمه را تمدید نکنید، جریمه شما از مجموع جریمه یک سال بیشتر نمی‌شود، اما همین هم در عمل رقم کمی نیست.

با یک استعلام ساده قبل از اتمام اعتبار، می‌توانید دقیقاً بفهمید کی باید بیمه را تمدید کنید تا نه جریمه بدهید و نه حتی یک روز بدون پوشش بمانید.

۲. از بین رفتن تخفیف عدم خسارت

اگر چند سال تصادف نداشته باشید، درصدی تخفیف روی حق‌بیمه شخص ثالث می‌گیرید. اما اگر بیمه‌نامه‌تان قطع شود یا برای تمدیدش دیر اقدام کنید، ممکن است بخشی از این تخفیف را از دست بدهید یا در ثبت سوابق در سامانه بیمه مرکزی، خطا یا نقص ایجاد شود.

۳. خرید خودروی دست‌دوم بدون اطلاع از سابقه خسارت

یکی از مهم‌ترین کاربردهای استعلام، هنگام خرید خودروی دست‌دوم است. اگر سابقه بیمه شخص ثالث خودرو را بررسی نکنید، نمی‌دانید چند بار خسارت سنگین گرفته، آیا تصادف منجر به جرح یا فوت داشته یا نه و در نتیجه، ممکن است خودرویی بخرید که قبلاً اتفاقات جدی برایش افتاده و این موضوع روی ایمنی، ارزش فروش مجدد و حتی نرخ بیمه آینده شما اثر بگذارد.

۴. بیمه‌نامه نامعتبر یا جعلی؛ بدترین سناریو ممکن

همیشه احتمال سوءاستفاده وجود دارد؛ خرید بیمه از کانال‌های غیررسمی، بدون استعلام از سامانه بیمه مرکزی، می‌تواند به این معنا باشد که پول بیمه را پرداخت کرده‌اید اما در سامانه رسمی هیچ بیمه‌نامه‌ای برای شما ثبت نشده است. در چنین شرایطی، هنگام تصادف، عملاً بدون بیمه محسوب می‌شوید. استعلام آنلاین از سنهاب، بهترین راه برای اطمینان از اصالت بیمه‌نامه است.

۵. ناکافی بودن تعهدات در برابر خودروها و هزینه‌های امروز

قیمت خودروها و هزینه تعمیرات، طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. اگر سال‌ها پیش، با توجه به قیمت‌های آن زمان، پایین‌ترین تعهد مالی را انتخاب کرده باشید و امروز بدون بازبینی و استعلام، همان بیمه‌نامه را تمدید کنید، ممکن است در یک تصادف، سقف تعهد مالی بیمه‌تان کفاف خسارت خودروی مقابل را ندهد و مجبور شوید مابقی را شخصاً پرداخت کنید.

چطور درست و سریع استعلام بگیریم؟

برای این‌که استعلام‌گرفتن تبدیل به یک کار پیچیده اداری نشود، کافی است چند راه ساده را بشناسید:

استعلام از سایت بیمه مرکزی (سنهاب): از طریق میز خدمات الکترونیک بیمه مرکزی، می‌توانید اصالت بیمه‌نامه را با کد یکتا، پلاک یا شماره بیمه‌نامه بررسی کنید.

استعلام از سامانه‌های متصل به سنهاب: استعلام بیمه شخص ثالث در بیمه بازار نیز ممکن است. این سامانه به‌صورت مستقیم به سنهاب متصل است و تنها با وارد کردن پلاک و کد ملی، اطلاعات بیمه‌ای شما را نمایش می‌دهد.

استعلام هنگام مقایسه و خرید آنلاین: وقتی در پلتفرم‌های آنلاین، قیمت و شرایط بیمه شرکت‌های مختلف را مقایسه می‌کنید، معمولاً هم‌زمان می‌توانید سوابق و تخفیف‌های خود را هم ببینید و مطمئن شوید بیمه‌نامه بعدی دقیقاً روی همان سوابق تنظیم می‌شود. به عنوان مثال از استعلام بیمه شخص ثالث بیمه بازار استفاده کنید.

چه زمانی حتماً باید استعلام بیمه شخص ثالث را انجام دهید؟

برای جمع‌بندی، چند موقعیت را در نظر بگیرید که در آن‌ها نباید استعلام بیمه شخص ثالث را پشت گوش بیندازید:

درست قبل از تمدید بیمه، برای جلوگیری از جریمه دیرکرد و بررسی به‌روزرسانی تعهدات مالی و جانی

هنگام تغییر شرکت بیمه، تا مطمئن شوید همه تخفیف‌های عدم خسارت به درستی منتقل شده‌اند

وقتی می‌خواهید خودروی دست‌دوم بخرید و می‌خواهید از سوابق تصادف و دریافت خسارت آن باخبر شوید

پس از هر تغییر مهم در وضعیت خودرو (مثلاً تبدیل پلاک، تغییر مالک، نقل‌وانتقال سند)

اگر بیمه‌نامه را از کانالی غیر از نمایندگی‌های رسمی یا پلتفرم‌های معتبر تهیه کرده‌اید و می‌خواهید از اصالت آن مطمئن شوید

در دنیایی که یک تصادف ساده می‌تواند میلیون‌ها تومان هزینه روی دست شما بگذارد، بی‌توجهی به چند دقیقه استعلام، آن هم در حالی که سامانه‌های آنلاین و پلتفرم‌هایی مثل بیمه بازار امکان استعلام و مقایسه هم‌زمان را فراهم کرده‌اند، واقعاً به‌صرفه نیست. با تبدیل استعلام بیمه به یک عادت همیشگی، جلوی جریمه دیرکرد، از دست رفتن تخفیف‌ها، بیمه‌نامه‌های نامعتبر و تعهدات ناکافی را می‌گیرید و خیالتان راحت است که اگر روزی حادثه‌ای رخ دهد، از نظر مالی غافلگیر نمی‌شوید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.