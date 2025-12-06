سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق، با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات میدانی و رصد اطلاعاتی دقیق در نهایت ۲ سارق در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی که در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات کاراگاهان به ۷۴ فقره سرقت سیم و کابل برق اقرار که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.