  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

۲ سارق ۷۴ بار کابل‌های برق اصفهان را سرقت کردند

۲ سارق ۷۴ بار کابل‌های برق اصفهان را سرقت کردند

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۲ سارق سیم و کابل برق با ۷۴ فقره سرقت در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق، با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات میدانی و رصد اطلاعاتی دقیق در نهایت ۲ سارق در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی که در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات کاراگاهان به ۷۴ فقره سرقت سیم و کابل برق اقرار که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6679695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وقایع IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با دزدیدن کابل ها که این بلا سر ما هم امده بیش از هزار برابر ارزش کابل ضرر به کارنجات و کارگاههای بزرگ و کوچک زده و جالبه میروند و کابلها را روکش ان را میسوزانند و مس درون انها را به مالخر میفروشند به یک دهم قیمت کابل
    • رضا IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      740بار هم که باشه چند روز دیگه آزادند تهش یه جریمه‌ای برای دولت میمونه مثل همه گران‌فروشی.احتکاروپرونده های بهداشتی وغیره وذالک
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 3
      پاسخ
      قطع‌دست
    • بازنشسته فراجا اگاهی، IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداقوت پلیس آگاهی، بهتر است در پیشگیری در وقوع سرقت وجلوگیری از ربودن اموال مردم تدبیر شود،در کنترل تحت نظر گرفتن سارقین سابقه دار، مهمتر است، موثر و بازدارندگی بیشتری در وقوع سرقت دارد،
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حبس ابدبهشون بدین
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 1
      پاسخ
      کسی که اینقدر سرقت داشته باید ۷۴سال زندان شود
    • معینی IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حالا که اعلام می کنید از بیت المال، دزدی کرده اند آنهم چندین و چند بار، خوب، پس، چرا چهره ها را نشان، نمی دهند؟
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 1
      پاسخ
      اینا را باید نگه شون داشت ، هر جایی که سیم های برقش را سرقت کردند ببرنشون تا با خرج خودشون سیم های سرقت شده را جایگزین کنند . تا ۷۴ بار کارشون را که جبران کردند اون موقع تازه ببرنشون برا مجازات سرقت و ...
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این کثافت ها را باید بدستور قرآن دست شان را قطع کنند اگر بعد بیست سال هم آزاد شوند دوباره آدامه می‌دهند توبه فایده نداره تمام
    • ع IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 2
      پاسخ
      پس چگونه دوباره انهارا ازاد میکنید
    • مهدی IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 1
      پاسخ
      آیا کسی که هفتاد و چهار بار دزدی کرده و به آن اقرار کرده طبق دستور شرع نباید دستش بریده شود
    • نمکدون IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      ظاهرا پلیس با اینها رفتار دوستانه داره که توبه نمی‌کنند خوب اینها را اعزام کنید اسرائیل تا کل سیستم برق رسانی اونارو به گند بکشند بابا
    • بی‌باک IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      بنظر من تا زمانی که تو کشور عزیزمان مواد مخدر هست از این جور مشکلات هم هست ما باید از ریشه حلش کنیم وگرنه اینا مجازاتشون تموم میشه و خسارتها هم شاید بتونم جبران کنند اما بخاطر پول مواد دوباره دست به سرقت میزنند ...
    • اکبر اقا IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      قطع مچ دست راست و چپ با هم
    • علی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      از گرسنگی بدبختی دست به این کارا میزنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها