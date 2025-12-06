دستبند پلیس بر دستان کلاهبردار ۵۵۰ میلیارد تومانی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در خصوص شیوه فعالیت و دستگیری کلاهبردار گفت: در پی وصول چند فقره شکایت شهروندان مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم با مانور متقلبانه و تحت عنوان پیش فروش واحد مسکونی از شهروندان کلاهبرداری کرده و ضمن عدم پاسخگویی و خاموش کردن کلیه خطوط تلفن، متواری و قصد خروج از مرزهای کشور را داشت، با توجه به حساسیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه با هماهنگی مقام قضائی خروج متهم از کلیه مبادی خروجی کشور ممنوع شد و سپس کلیه حساب‌های بانکی نامبرده مسدود و در ادامه با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی پس از دو ماه تلاش شبانه روزی نهایتاً متهم حین خروج به مقصد یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار علی اکبر جاویدان در ادامه بیان کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه با توجه به اسناد و مدارک موجود و مواجهه حضوری با شاکیان به ۱۸۰ فقره کلاهبرداری با ترفند پیش فروش آپارتمان به شهروند بندرعباسی با تبلیغ گسترده در شبکه‌های مجازی اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه از بین ۱۸۰ فقره اعترافات متهم، تاکنون ۱۴۷ مالباخته و شاکی با مراجعه به پلیس از نامبرده شکایت کرده اند، خاطرنشان کرد: این کلاهبردار که در زمینه ساخت و ساز مسکن فعالیت داشته با سو استفاده از موقعیت خود و با جلب رضایت شهروندان و اقدامات فریبکارانه از طریق پیش فروش واحد مسکونی جهت مشارکت در ساخت با تنظیم قرارداد مبالغی از ۳ تا ۵ میلیارد تومان جهت پیش فروش ساختمان از مالباختگان دریافت کرده که با بررسی‌های اسنادی صورت گرفته مشخص شد تا کنون جمعاً بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان با این شیوه از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که کلاهبردار دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراجل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد، تصریح کرد: یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری فروش ملک توسط فروشنده به صورت همزمان به چند نفر به صورت پیش فروش می‌باشد که برخی از کلاهبرداران علی رغم این که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی فروش واحدهای مسکونی به صورت پیش فروش را ممنوع کرده، با سو استفاده از غفلت و عدم آگاهی خریداران با تنظیم قرار داد پیش فروش ملک در بنگاه‌های مشاور املاک اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.